هل استحق بن سبعيني الطرد أمام أتالانتا في الأبطال؟ الشريف يحسمها

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها نادي أتالانتا على ضيفه بوروسيا دورتموند، بأربعة أهداف مقابل هدف، طرد المدافع الجزائري رامي بن سبعيني (30 عاماً)، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، ما تسبب بركلة جزاء للفريق الإيطالي، الذي حسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تفوق بمجموع المباراتين (4-3)، مساء الأربعاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "كرة مرتفعة في الهواء داخل منطقة جزاء نادي بوروسيا دورتموند، لتصل إلى مهاجم أتالانتا، نيكولا كرستوفيتش، الذي وصل إلى الكرة أولاً برأسه، وتابع اندفاعه مع حركة الرأس إلى الأمام، حيث لعب الكرة، فيما اتخذ رامي بن سبعيني قراراً متأخراً، بعدما رفع قدمه وساقه اليسرى إلى الخلف في الهواء، من أجل لعب الكرة".

وتابع: "لمس رامي بن سبعيني الكرة بكعب قدمه اليسرى، فيما كان أسفل القدم يصيب نيكولا كرستوفيتش، والحكم اتخذ قراراً بإعطاء ركلة ركنية لصالح أتالانتا، لأنه لم يرَ الحالة بشكل كامل، لكن تقنية الفيديو المساعد طلبت من الحكم مراجعة اللقطة، لوجود ركلة جزاء ضد بوروسيا دورتموند، وبعد أن شاهد الحكم تفاصيل مخالفة الركل، قام باحتساب ركلة جزاء لصالح أتالانتا، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه الجزائري، الذي طرد من اللقاء".

وختم الشريف حديثه: "إن قرار ركلة الجزاء لصالح أتالانتا كان صحيحاً، لكن كان على الحكم طرد رامي بن سبعيني بشكل مباشر، لأنه استخدم أسفل قدمه حتى يلعب الكرة، وأصاب وركل رأس نيكولا كرستوفيتش، ما يُهدد سلامة اللاعب المنافس، وهذا يعتبر لعباً عنيفاً يستوجب الطرد المُباشر من اللقاء وليس إشهار البطاقة الصفراء الثانية له".