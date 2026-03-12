- تعرض النجم المغربي أنس الزروري للطرد في مباراة باناثينايكوس ضد ريال بيتيس بعد تدخله العنيف على مواطنه عبد الصمد الزلزولي، مما أثر سلباً على فريقه في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي. - في الدقيقة 58، تلقى الزروري البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته للزلزولي، مما أدى إلى طرده وجعل فريقه يعاني في المباراة. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم البولندي سيمون مارشنياك بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للزروري، مشيراً إلى أن التدخل كان يستحق الطرد.

ورّط النجم المغربي أنس الزروري (25 عاماً)، ناديه باناثينايكوس اليوناني بعدما تعرّض للطرد من المواجهة أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء الخميس، بعد تدخله العنيف على مواطنه عبد الصمد الزلزولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من عمر بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (اليوروباليغ)، والتي انتهت بهدفٍ من دون مقابل لصالح الفريق اليوناني.

وفي الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، وبعد لحظات قليلة من تلقيه البطاقة الصفراء الأولى، وقع أنس الزروري في المحظور بعدما قام بعرقلة مواطنه مهاجم نادي ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي من الخلف، ليسارع الحكم إلى إشهار الإنذار الثاني ويطرد نجم فريق باناثينايكوس، الأمر الذي جعل رفاقه يعانون كثيراً في ذهاب دور 16 من عمر بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأبدى الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف برأيه بتلك الحالة التحكيمية بقوله: "مباراة باناثينيايكوس وريال بيتيس، حصلت حالة طرد للانذار الثاني عند الدقيقة الثامنة والخمسين، وذلك إثر هجمة سريعة لريال بيتيس، كان يستحوذ من خلالها لاعب بيتيس رقم عشرة عبد الصمد الزلزولي على الكرة".

وأضاف الحكم المونديالي السابق: "استطاع الزلزولي أن يتقدم من قرب خط التماس باتجاه منطقة الجزاء، حيث كان ملاحقاً بلاعب باناثينيايكوس رقم تسعة الزروري، الذي قام بالقفز باستخدام أسفل قدمه اليمنى على وجه القدم اليمنى للاعب بيتيس، ما أدى إلى سقوطه، والحكم البولندي سيمون مارشنياك قام بإطلاق صافرته مشهراً البطاقة الصفراء الثانية، وكان قراراه صحيحاً، حيث استحق اللاعب المغربي الانذار الثاني والطرد من المباراة".