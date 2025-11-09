- في مباراة ديربي الدوري التونسي، حصل الترجي الرياضي على ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد النادي الأفريقي، لكن الحارس مهيب الشامخ تصدى لها ببراعة، مما أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. - خبير التحكيم جمال الشريف أوضح أن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء كان صحيحاً بعد تدخل تقنية الفار، حيث أن لاعب الأفريقي أسامة السهيلي قام بتحريك يده بشكل غير طبيعي، مما جعل الجسم أكبر. - الترجي يعاني في تنفيذ ركلات الجزاء بغياب يوسف بلايلي، حيث أهدر ياسين مرياح ركلة جزاء في مباراة سابقة، مما كلف الفريق نقطتين في الترتيب.

حصل الترجي الرياضي على ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة "ديربي" الدوري التونسي التي جمعته بالنادي الأفريقي اليوم الأحد، ولكن لاعبه الفرنسي من أصول عاجية فلوران دانهو فشل في مغالطة الحارس مهيب الشامخ الذي تصدّى لها ببراعة، لتنتهي المواجهة متعادلة من دون أهداف، وقد أثار احتساب الحكم ركلة جزاء جدلاً واسعاً بين جماهير النادي الأفريقي التي اعتبرت أن القرار لم يكن سليماً.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن قرار الحكم أمير لوصيف احتساب ركلة جزاء لفريق الترجي الرياضي: "نفذ فريق الترجي ركنية، ووصلت الكرة إلى ياسين مرياح داخل منطقة جزاء الأفريقي، وسدد من مسافة قريبة، وهنا قام لاعب الأفريقي أسامة السهيلي بعملية دوران مع تحريك يده اليسرى بعيداً عن الجسم، لتصطدم الكرة بمرفق يده اليسرى، ومِن ثمّ فقد حرّك اليد خارج إطار الجسم، ما جعله أكبر بشكل غير طبيعي، وعليه، فإن اللمس كان موجوداً، وقرار الحكم الأول استمرار اللعب كان قراراً خاطئاً، إلا أنه وبعد تدخل حجرة (الفار)، وعند مشاهدة الحالة، عاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء على النادي الأفريقي، لأن يد السهيلي جعلت الجسم أكبر بشكل غير طبيعي".

ولا يبدو الترجي محظوظاً في تنفيذ ركلات الجزاء في غياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي، فقد أهدر قائد الفريق ياسين مرياح ركلة في مباراة سابقة أمام الترجي الجرجيسي، كلفته خسارة نقطتين في سباق الترتيب، نظراً لأن اللقاء انتهى متعادلاً (0ـ0).