هل ادعى مبابي الإصابة للتغيّب عن الكلاسيكو؟ تفاصيل صادمة

- غياب كيليان مبابي عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أثار جدلاً واسعاً، خاصة بعد خروجه من القائمة الرسمية قبل ساعات من المباراة، مما أثار تساؤلات حول صحة إصابته. - موقع راديو أوندا سيرو أشار إلى أن مبابي قد يكون زيف إصابته بعد علمه بإمكانية جلوسه على دكة البدلاء، مما زاد من الانتقادات الموجهة إليه في ظل تراجع مستواه الفني. - إعلان ريال مدريد عن قائمته الرسمية بدون مبابي، ونشره لمنشور مثير للجدل على إنستغرام، زاد من الشكوك حول موقفه من المباراة.

ما زالت تداعيات غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 سنة)، عن ريال مدريد في قمة الكلاسيكو أمام برشلونة تحصد الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية العالمية، خصوصاً أن خروجه من قائمة النادي الملكي الرسمية حصل قبل ساعات من قمة ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ونشر موقع راديو أوندا سيرو الإسباني، الاثنين، معلومات صادمة تُشير إلى إمكانية تزييف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 سنة)، لإصابته من أجل التغيّب عن قمة الكلاسيكو، في خبر من الممكن أن يتحول إلى كابوس لنجم منتخب فرنسا مع النادي الملكي، الذي يواجه أساساً انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه الفني كثيراً وعدم تأثيره على نتائج وصيف الليغا.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع راديو أوندا سيرو الإسباني، فإن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، أعلم كيليان مبابي بأنه من الممكن أن يكون على دكة البدلاء في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة قبل يوم الكلاسيكو، وبعد دقائق فقط من تلقيه الخبر، طلب الخروج من أرض الملعب، وأشار إلى أنه يشعر بعدم راحة في ركبته وغادر الحصة التدريبية، وجميع أعضاء الجهاز الفني كانوا متفاجئين جداً.

كرة عالمية ريال مدريد من دون 7 نجوم أمام برشلونة.. مبابي خارج الكلاسيكو

في المقابل ما زاد الشكوك أكثر هو أن نادي ريال مدريد أعلن عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة الكلاسيكو، صباح أمس الأحد، أي قبل ساعات من القمة أمام برشلونة، ولم يظهر مبابي من ضمن القائمة، بالإضافة إلى ستة لاعبين أخرين تعرضوا لإصابات سابقاً وتأكد غيابهم عن قمة الدوري في وقت سابق، وتحديداً قبل أيام من المباراة. وكان مبابي قد أثار جدلاً آخر بعدما نشر على صفحته الرسمية في إنستغرام، منشوراً خلال كلاسيكو الليغا الأحد، تظهر فيه لقطة للقاء والنتيجة تشير لتقدم برشلونة 2-0، وكتب أسفل الصورة "تحيا مدريد".