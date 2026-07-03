هل أُقصيت كرواتيا من كأس العالم بقرار تحكيمي خاطئ؟ جمال الشريف يجيب

- انتقد زلاتكو داليتش التحكيم بعد خسارة كرواتيا أمام البرتغال 2-1 في كأس العالم 2026، حيث ألغى الحكم هدفاً في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل، مما أثار إحباط اللاعبين. - ألغى الحكم هدفاً لكريستيانو رونالدو بداعي التسلل، حيث أكدت تقنيات التسلل شبه الآلي صحة القرار، مما أثار جدلاً حول دقة التحكيم. - في الدقيقة 113، ألغى الحكم هدفاً لكرواتيا بعد العودة لتقنية الفار بسبب تسلل ماريو بازاليتش، مما أدى إلى إلغاء الهدف بشكل صحيح وفقاً للقوانين.

انتقد المدرب زلاتكو داليتش طاقم التحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، خلال مباراة منتخب بلاده كرواتيا أمام البرتغال في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة اليوم الجمعة بنتيجة 2-1، عقب إلغاء هدف في آخر دقائق المواجهة بداعي التسلل، إذ قال في المؤتمر الصحافي: "لن أعلّق كثيراً، لكن أقول إن التحكيم كان سيئاً جداً، خسرنا وليس لدينا الحق كثيراً في التعليق على ذلك، نحن نأسف وسنمضي قدماً، اللاعبون محبطون، ويجدون صعوبة في تقبّل الأمر".

البداية مع اللقطة التي حرمت كريستيانو رونالدو من هدف في الشوط الثاني، إذ قال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف، "مباراة كرواتيا والبرتغال، الحالة الأولى في الدقيقة 62، كرة بحوزة المنتخب البرتغالي عند منتصف الميدان تُرفع الكرة طويلة خلف مدافعي المنتخب الكرواتي يتحرك إليها كريستيانو رونالدو، ويستطيع أن يستقبل الكرة داخل منطقة الجزاء بوجه قدمه اليمنى، ليحول الكرة على يسار الحارس مسجلاً هدفاً لمصلحة فريقه، لكن راية الحكم المساعد هنا رفعت لتشير إلى وجود حالة تسلل عند لحظة تمرير الكرة إليه، وهو فعلاً كان في موقف تسلل لأنه كان متقدماً بالرأس والكتف الأيسر عن القدم اليسرى لآخر ثاني مدافع، وبالتالي الحكم ألغى الهدف الذي سجله رونالدو، كما أثبتت تقنيات التسلل شبه الآلي صحة قرار الحكم المساعد بوجود حالة تسلل، وبالتالي كان قراره صحيحاً بإلغاء الهدف".

وعن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل عبر رونالدو، أضاف الحكم المونديالي السابق: "الحالة الثانية في الدقيقة 65، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البرتغالي، ترفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث حاول رقم 13 ريناتو فيغا التحرر من رقابة نيكولاس فلاشيتش، طبعاً هنا تابع اللاعب ملاحقته خصمه، ليقوم بمسكه بكلتا يديه من الخلف، إذ ثبت على الأرض مستخدماً قدمه اليمنى وركبته اليسرى، ومنعه من التقدم للوصول إلى الكرة التي أصبحت قريبة من رأسه، حيث تطاول إليها، لكن عملية المسك كانت مؤثرة، ومنعت اللاعب من الوصول إليها، وبالتالي أضعف قدرته على المنافسة، طبعاً لم يستطع الحكم في المرة الأولى أن يشاهد الحالة، لكن تقنية الفار استدعت الحكم الذي شاهد الحالة بكل تفاصيلها، وأقرّ بوجود مسك مؤثر محتسباً ركلة جزاء صحيحة لمصلحة البرتغال".

وحول اللقطة الأكثر إثارة للجدل، والتي ساهمت في فوز البرتغال وعدم دخول الفريقين شوطين إضافيين، قال الشريف: "إلغاء هدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار، حدث ذلك في الدقيقة 113 من الوقت الضائع المضاف لنهاية الشوط الثاني إثر كرة مرفوعة داخل منطقة جزاء البرتغال ارتقى إليها لاعب كرواتيا رقم 20 ماتانوفيتش، ولعب الكرة برأسه. في تلك اللحظة كان زميله ماريو بازاليتش موجوداً في موقف تسلل وبشكل واضح، إذ كان يتقدم عن آخر ثاني مدافع للمنتخب البرتغالي رقم 10 برنارندو سيلفا، وكان التقدم واضحاً حيث كان أقرب إلى خط المرمى بكامل جسمه تماماً، طبعاً تابعت الكرة مسارها وذهبت إلى ماريو بازاليتش الذي لعب الكرة بفخذه إلى زميله يوسكو غفارديول الذي سجل بيسراه مسجلاً هدفاً لصالح فريقه، إلا أن تقنية الفار طلبت من الحكم العودة إلى الشاشة لمتابعة الحالة".

وختم الشريف: "تبين تماماً بأنّه عند لحظة لعب الكرة ماتانوفيتش الكرة برأسه كان زميله ماريو بازاليتش في موقف تسلل، رغم أن الكرة لامست في طريقها رأس اللاعب البرتغالي ريناتو فيغا، طبعاً هذا اللمس لا يغير من حقيقة شيء حيث أن لحظة لعب الكرة من قبل ماتانوفيتش هي اللحظة الأساسية في تحديد عملية التسلل، يضاف إلى ذلك أن اللاعب ريناتو فيغا لم لم يكن لديه القدرة على لعب الكرة والسيطرة عليها أو إبعادها، إنما اصطدمت الكرة برأسه وتابعت طريقها، وبالتالي عاد الحكم ليلغي الهدف الذي سجله المنتخب الكرواتي لوجود حالة تسلل واضحة وظاهرة، فكان القرار النهائي صحيحاً".