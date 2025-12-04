هل أنقذ الحكم منتخب تونس من الخسارة أمام فلسطين؟ الشريف يحسمها

- شهدت مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 حالات تحكيمية مثيرة، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحة هدف تونس الأول بعد ارتداد الكرة من صدر فرجاني ساسي دون لمسة يد، وتسجيل عمر العيوني للهدف. - الهدف الثاني لتونس جاء بعد ضغط محمد علي بن رمضان على ميشيل ترمانيني، حيث لم يكن هناك دفع أو مخالفة، مما أتاح لفراس الشواط تسجيل الهدف. - رفض الحكم منح فلسطين ركلة جزاء بعد انزلاق معتز النفاتي وقطع الكرة بشكل قانوني، حيث كانت يد اللاعب في وضعية طبيعية.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب فلسطين ونظيره منتخب تونس في استاد لوسيل، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن صحة هدف منتخب تونس ضد منتخب فلسطين في الدقيقة 16، بقوله: "ركلة ركنية لصالح نسور قرطاج، نفذت إلى داخل منطقة الجزاء، وسددت باتجاه المرمى، لكن الحارس رامي حمادة تصدى لها، وارتدت أمام زميله محمد صالح، الذي حاول إبعادها".

وتابع: "اصطدمت الكرة بعميد محاجنة، وتحولت باتجاه صدر فرجاني ساسي، الذي كان يضع يديه بعيدتين عن الجسم، والكرة اصطدمت بصدره فقط ولم تلامس إحدى يديه، وعادت الكرة قريبة من خط المرمى، وتابعها عمر العيوني الذي سجل هدف منتخب تونس الأول، الذي كان صحيحاً بسبب عدم وجود لمسة يد على قائد نسور قرطاج".

وعن صحة الهدف الثاني لصالح منتخب تونس في الدقيقة 51، أضاف الشريف: "كرة قريبة من ميشيل ترمانيني، الذي كان قريباً من منطقة جزائه وخط التماس، فيما ضغط عليه محمد علي بن رمضان، لكن المدافع الفلسطيني توقف، فيضع النجم التونسي يديه على ظهر منافسه دون دفعه، ولا وجود لمخالفة الدفع، لكن ميشيل ترمانيني عند حركة قدمه اليسرى لمس بشكل طفيف الساق اليسرى للمنافس، التي كانت ثابتة على الأرض، وتعثر بعدها الفلسطيني بإبعاد الكرة بيسراه، لتذهب لخصمه الذي سيطر عليها، ودخل إلى منطقة الجزاء وأعطاها تمريرة لزميله فراس الشواط، الذي أحرز الهدف الثاني لبلاده، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود مخالفة قبل الهدف".

وختم الشريف حديثه عن مُطالبة منتخب فلسطين بركلة جزاء، بقوله: "هجمة لصالح الفدائي، ووصلت الكرة إلى لاعبه الذي سدد بقدمه اليمنى، لكن معتز النفاتي قام بعملية انزلاق، واستطاع قطع الكرة بالمشط الخارجي لقدمه اليمنى، وارتدت باتجاه زميله حسام تقا. اللمس كان موجوداً، لكن يد لاعب منتخب تونس في وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية التنافسية، ولم يقم بأي حركة إضافية لقطع الكرة أو منعها، وكما ذكرنا سابقاً الكرة ارتدت بقدم زميله، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً بعدم منح فلسطين ركلة جزاء".