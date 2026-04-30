- تعرض أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب ومدافع باريس سان جيرمان، لإصابة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، مما يهدد مشاركته في كأس أمم أفريقيا وكأس العالم. - أكمل حكيمي مباراة نصف النهائي رغم الإصابة، حيث لم يتمكن المدرب لويس إنريكي من استبداله بعد استنفاد التبديلات، مما أجبره على مواصلة اللعب. - أكد باريس سان جيرمان أن حكيمي سيغيب عن مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ وسيواصل العلاج، مما يثير القلق حول مشاركته في البطولات المقبلة.

تحولت مواجهات بايرن ميونخ الألماني، إلى كابوس يُهدد مسيرة نجم منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً) مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي. فخلال مباراة الدور الأول في منافسات دوري أبطال أوروبا، في ملعب بارك دي برانس، تعرض حكيمي إلى إصابة هددت حضوره في كأس أمم أفريقيا، حيث غاب عن أول مباراة في البطولة، وقبلها حضر حفل تسلم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا مستعيناً بـ"سكوتر".

وخلال ذهاب نصف نهائي المسابقة، أصيب حكيمي مجدداً في نهاية المباراة، حيث أكمل اللقاء وهو يُعاني، ولكن بعد أن استكمل فريقه التبديلات، لم يكن بمقدور المدرب لويس إنريكي تعويضه، وبالتالي واصل اللعب مُكرهاً حتى يساعد فريقه. وقد غادر مباشرة إلى حجرات الملابس بنهاية المباراة متأثراً بالإصابة.

وأكد النادي الفرنسي مساء الأربعاء في بيان رسمي، أن حكيمي لن يُشارك في مباراة الإياب أمام النادي "البافاري"، متأثراً بإصابته. غير أن بيان باريس سان جيرمان، ترك مخاوف بما أنه أشار إلى أن اللاعب المغربي سيواصل العلاج خلال الأسابيع المقبلة. وذكر البيان: "بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد بايرن ميونخ، سيبقى أشرف حكيمي تحت العلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ومن الواضح أن مباريات بايرن ميونخ لا تجلب الحظ إلى اللاعب المغربي، فقد كان قريباً من الغياب عن كأس أفريقيا، والآن أصبح حضوره في كأس العالم مهدداً، باعتبار أن البقاء بعيداً عن المنافسات الرسمية، سيحد من فرصه في التألق خلال البطولة باعتبار أنه يتميّز بدوره الكبير في المساعدة هجومياً ولا يكتفي بالدور الدفاعي.