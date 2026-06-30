هل أصاب الحكم المغربي جلال جيد بإلغاء هدف ألمانيا؟ جمال الشريف يجيب

- ودّع منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وشهدت انتقادات من المدرب يوليان ناغلسمان للحكم المغربي جلال جيد بسبب إلغاء هدف لجوناثان تاه وعدم احتساب ركلة جزاء. - خبير التحكيم جمال الشريف أوضح أن تقنية الفار ألغت هدف ألمانيا بسبب مخالفة من والديمار أنتون على حارس باراغواي، حيث كان القرار صحيحاً وفقاً للقوانين. - بخصوص ركلة الجزاء، أكد الشريف أن لمسة اليد كانت طبيعية ولم تكن مخالفة، مما جعل قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحاً.

ودّع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح على ملعب بوسطن، الثلاثاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مواجهة شهدت انتقاداً من مدرب الماكينات يوليان ناغلسمان للحكم المغربي جلال جيد (39 عاماً)، وذلك بسبب إلغاء هدف سجله أبطال العالم أربع مرات في الشوط الإضافي الأول عن طريق جوناثان تاه، إضافة لعدم احتساب ركلة جزاء.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف، الثلاثاء، بعد نهاية المواجهة التي امتدت إلى ساعات الفجر الأولى حول إلغاء الحكم جلال جيد الهدف: "مباراة ألمانيا وباراغواي عند الدقيقة 102، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الألماني، ترفع الكرة من نتانيل براون مقوسة لتمر فوق منطقة المرمى باتجاه القائم البعيد، تحرك إليها لاعب المنتخب الألماني رقم 4، جوناثان تاه، من خارج منطقة المرمى إلى داخلها، وذلك حين ارتقى في الهواء، وسجل هدفاً لمصلحة فريقه".

وتابع الشريف: "تدخلت هنا تقنية الفار لتتحقق من الحالة، وتطلب من الحكم جلال جيد مراجعة الشاشة، ليتبين أنّه بعدما نُفّذت الركلة الركنية، ومرور الكرة مقوسة فوق منطقة المرمى، متجهة إلى القائم البعيد خلف الحارس جيل، الذي كان يتابع الكرة، هنا حاول الالتفاف بجسده، والتحرك لقطع الكرة أو الوصول إليها، لكن لاعب المنتخب الألماني رقم 3، والديمار أنتون لم يتحرك باتجاه الكرة، بل قام بالضغط على الحارس بجسده، ما أدّى إلى اعتراض حامي عرين باراغواي، بالتلامس وهي مخالفة تستوجب ركلة حرة مباشرة، وبالتالي عاد الحكم ليلغي هدف المنتخب الألماني، فكان قراره صحيحاً".

وبخصوص مطالبة ألمانيا بركلة جزاء لمصلحة المهاجم نيك فولتميد، قال الحكم المونديالي السابق: "في الدقيقة 98، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء الباراغوايانية، يرتقي إليها قلب الدفاع، رقم 13، خوسيه كانالي، وهو كان في منافسة مع اللاعب الألماني، الذي ارتقى معه وهو اللاعب رقم 11، حينها حوّل كانالي الكرة برأسه، فاصطدمت أو لامست الساعد الأيمن للمهاجم الألماني، حيث كانت اليد أو الساعد قريبة جداً من الجسم، وبالتالي كانت اليد في وضعية طبيعية، تتناسب مع الوضعية التنافسية".

وختم الشريف: "هنا الكرة سقطت على الأرض، ليتحرك صوبها اللاعب الألماني نيك فولتميد، حين استدار وسدد كرة قوية من مسافة قريبة بيسراه، في تلك اللحظة قال المدافع رقم 15، غوستافو غوميز، بعملية محاولة إبعاد الكرة بقدمه، طبعاً من وضعية الزحلقة، لتذهب الكرة القوية والقريبة، باتجاه جسم اللاعب المدافع، لتصطدم بجسمه وبأسفل ذراعه، واليد هنا كانت في وضعية طبيعية، تتناسب مع الوضعية التنافسية، وهي وضعية الانزلاق في محاولة الوصول إلى الكرة بالقدم، وبالتالي عملية لمس اليد موجودة، لكن لا وجود لمخالفة، لأنّ اليد لم تكبر الجسم، ولأن اليد لم تقم بأي حركة إضافية تجاه الكرة، إضافة إلى أنّ الكرة أيضاً اصطدمت بالجسم ومن ثم باليد، وبالتالي قرار الحكم القريب كان صحيحاً باستمرار اللعب".