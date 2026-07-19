هل أساء شرقي إلى مدربه ديشان؟ لقطة مثيرة تشعل الإعلام الفرنسي

- في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، ظهر ريان شرقي في لقطة مثيرة للجدل مع المدرب ديدييه ديشان، حيث رفض تعليماته وأساء إليه لفظياً خلال فترة التوقف لشرب الماء. - تعامل ديشان بهدوء مع تصرف شرقي، وركز على تشجيع اللاعبين الآخرين مثل مايكل أوليسيه وكيليان مبابي، قبل العودة إلى الملعب، مما أظهر احترافية عالية في إدارة الموقف. - حصل شرقي على تقييم سيئ من صحيفة "ليكيب" (2/10) بسبب سلوكه، بينما أنهى ديشان مسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد 14 عاماً من الإنجازات البارزة.

ظهر نجم منتخب فرنسا، ريان شرقي (22 سنة)، في لقطة مثيرة للجدل مع المدرب السابق لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، الذي أعلن نهاية رحلته مع منتخب "الديوك" بعد 14 عاما، وذلك خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الفرنسي والإنكليزي في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2026.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، تفاصيل خاصة حول ما حدث بين ريان شرقي ومدرب منتخب فرنسا خلال فترة التوقف لشرب الماء، إذ تقدم ديدييه ديشان لتوجيه تعليمات خاصة لشرقي طالباً منه أن يُحرر الكرة بطريقة أسرع لبناء الهجمات بسرعة، إلا أن اللاعب الفرنسي تصرف بطريقة غير لائقة وأساء إلى المدرب لفظياً ورفض تعليماته، ثم تابع طريقه مبتعداً عن مدرب "الديوك".

ورغم إساءة شرقي لديشان، إلا أن المدرب الفرنسي تصرف بهدوء ولم يغضب كثيراً، واكتفى برفع يده تجاه شرقي بعد رفضه لتطبيق التعليمات، ثم ذهب نحو مايكل أوليسيه لتشجيعه، ثم تحدث مع ديزيري دوي وكيليان مبابي، قبل نهاية الوقت المستقطع وعودة المنتخب إلى أرض الملعب، وظهرت ردة فعل شرقي وديشان بشكل واضح عبر فيديو نشرته "ليكيب" الفرنسية.

كرة عالمية ديشان.. من قيود المجد إلى التخلي عنها

ومنحت الصحيفة الفرنسية تقييماً سيئاً لشرقي في المواجهة (2/10)، خصوصاً بعد تصرفه السيئ مع المدرب ديشان الذي قاد فرنسا في آخر مباراة له في كأس العالم، وهو الذي قرر إنهاء رحلته مع بطل العالم 2018 ووصيف مونديال 2022، وصاحب المركز الرابع في مونديال 2026، وبعد 14 سنة من قيادته للمنتخب وتحديداً منذ عام 2012، مؤكداً أنه واحد من أعظم المدربين الفرنسيين الذين قادوا المنتخب تاريخياً.