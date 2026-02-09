هل أراد دياز إهانة منتخب السنغال بـ"بانينكا" نهائي كأس أفريقيا؟

- شنّ مهاجم منتخب السنغال، إيليمان ندياي، هجوماً على إبراهيم دياز، جناح منتخب المغرب، بسبب إضاعته ركلة جزاء حاسمة في نهائي كأس أمم أفريقيا، مما أدى لخسارة المغرب أمام السنغال بهدف نظيف. - ندياي أشار إلى أن تصرف دياز في الوقت الإضافي كان غير لائق، معترفاً بأنه لا يعلم إن كان يستطيع المخاطرة بنفس الطريقة، خاصة وأن المغرب لم يفز بالبطولة منذ عام 1976. - دياز تعرض لانتقادات حادة من أساطير كرة القدم بسبب تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة "بانينكا"، مما دفعه للاعتذار لجماهير المغرب عن ضياع فرصة الفوز باللقب.

شنّ مهاجم منتخب السنغال، إيليمان ندياي، هجوماً حاداً على جناح منتخب المغرب، إبراهيم دياز (26 عاماً)، الذي أضاع ركلة الجزاء الشهيرة في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، ما جعل كتيبة المدرب وليد الركراكي تدفع الثمن باهظاً، بسبب الخسارة على يد "أسود التيرانغا"، بهدف نظيف، ليخطفوا لقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخهم.

وقال مهاجم منتخب السنغال، إيليمان ندياي، في مقابلته مع صحيفة التايمز البريطانية، الاثنين: "عندما رأيت ما فعله إبراهيم دياز في الوقت الإضافي من عمر المواجهة ضدنا، شعرت أن ما فعله كان غير لائق بعض الشيء، لا أقول إنه كان يقصد الإساءة إلينا، لكن إما أنه كان يريد فعل هذا الشيء ضدنا، أو أن المغربي أراد أن يتصرف كنجم أول بعد كل ما جرى خلال النهائي".

ويعترف نجم نادي أولمبيك مرسيليا السابق، الذي انضم إلى إيفرتون الإنكليزي، بأنه لا يعلم إن كان قادراً على خوض مخاطرة كالتي فعلها إبراهيم دياز في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، مُضيفاً: "أنت على بعد دقائق من أن تصبح ملكاً في بلدك، بخاصة أن منتخب المغرب لم يفز بلقب المسابقة القارية منذ سنوات طويلة (يقصد منذ عام 1976)، وكل ما كان عليك فقط هو تسجيل الهدف من ركلة الجزاء، لكن لا أفهم لماذا فعل ذلك؟ لكنني سعيد للغاية لأنه قام بها على هذا النحو، ونحن في منتخب السنغال كنا نعمل بأننا سنفوز في تلك المباراة".

ويذكر أن نجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز (26 عاماً)، تعرض إلى انتقادات حادة من قبل الكثير من أساطير كرة القدم، الذين اعتبروا قيامه بتنفيذ ركلة الجزاء في الوقت البدل الضائع، على طريقة "بانينكا"، بالفعل المتهور، الأمر الذي جعل جناح ريال مدريد، يخرج عن صمته سريعاً، ويقدم اعتذاره لجماهير "أسود الأطلس"، بسبب ما فعله، كونه المُتسبب الأساسي في ضياع حُلم تحقيق اللقب الثاني في بطولة كأس أمم أفريقيا.