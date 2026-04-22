هكذا عبّر لاعبا السلّة إيرفينغ وغرانت عن دعمهما لفلسطين

أقدم نجم كرة السلة، الأميركي كايري إيرفينغ (43 عاماً) على تغيير صورة ملفه الشخصي على منصة إنستغرام إلى صورة لطفل فلسطيني، في خطوة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله، اليوم الأربعاء، فإن الصورة تعود لطفل فلسطيني كان قد مُنع من دخول مدرسته من قبل جنود إسرائيليين، في مشهد وثّقته تقارير إعلامية ونشطاء على منصات التواصل. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواقف إيرفينغ المعروفة تجاه القضية الفلسطينية، حيث سبق أن عبّر عن دعمه لحقوق الفلسطينيين عبر عدة مناسبات ومنصات مختلفة. من جهته، ظهر نجم كرة السلة، الأميركي جيرامي غرانت (32 عاماً) مرتدياً الكوفية الفلسطينية قبل خوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية منذ تعافيه من إصابة في عضلة الساق تعرض لها في شهر مارس/آذار الماضي.

ويأتي هذا الظهور في وقت لافت، خاصة أن زميله في فريق بورتلاند تريل بليزرز، ديني أفديا، ذكر في وقت سابق أنه خدم في الجيش الإسرائيلي، ما أثار تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، تواجه رابطة الدوري الأميركي للمحترفين انتقادات تتعلق بمواقف سياسية يُنظر إليها على أنها تميل إلى دعم إسرائيل، في وقت أُثير فيه جدل واسع عام 2023 بعد الموافقة على بيع نادي دالاس مافريكس لمستثمر يُعرف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.