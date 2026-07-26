هكذا ظهر ميسي للمرة الأولى بعد ضياع لقب كأس العالم 2026

- عاد ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه في روساريو بعد خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، محاولاً الابتعاد عن الأضواء وقضاء وقت مع عائلته. - حضر ميسي مباراة لنادي ليونيس إف سي، الذي تديره عائلته، محاولاً الجلوس بعيداً عن الأنظار، لكنه لم ينجح في التواري عن الجماهير التي تعرفت عليه بسرعة. - تفاعل ميسي مع الجماهير، حيث رد التحية ووقع على قميص رياضي، رغم خسارة فريق ليونيس إف سي بهدفين مقابل لا شيء.

لم ينجح قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً) في الابتعاد عن عدسات وسائل الإعلام بعد عودته إلى مسقط رأسه في مدينة روساريو، عقب خيبة الأمل التي عاشها يوم 19 يوليو/تموز الجاري، بسبب ضياع لقب بطولة كأس العالم 2026، نتيجة الخسارة في المواجهة النهائية على يد إسبانيا بهدف نظيف.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو رد فعل ميسي تجاه هتاف الجماهير باسمه؟ كيف حاول ميسي الابتعاد عن عدسات الكاميرات أثناء مشاهدته للمباراة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، أن ميسي حاول إمضاء بعض الوقت مع عائلته في مسقط رأسه بمدينة روساريو، حتى ينسى خيبة الأمل التي عاشها بعد عدم نجاحه في الحفاظ على لقب بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ والثانية على التوالي لمنتخب الأرجنتين، عقب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026.

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ولم يتردّد ميسي في الذهاب إلى مدرجات ملعب نادي ليونيس إف سي، الذي تُديره عائلته، من أجل مشاهدة المواجهة ضد فريق سنترال كوردوبا على ملعب أنطونيو دي جياكومو، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة في الأرجنتين، إلا أنه لم ينجح في التواري عن أنظار الجماهير الحاضرة، بعدما حاول الجلوس دون أن يتسبب بضجة كبيرة، لأنه كان مرتدياً سترة سوداء ذات قبعة حتى يبتعد عن عدسات الكاميرات.

وتعرف المشجعون ووسائل الإعلام المحلية في مدينة روساريو إلى بشكل سريع على ميسي، الذي رد التحية التي تلقاها، وذهب لمقعده حتى يجلس في المنطقة المخصصة له، فيما استمع لهتاف الجماهير باسمه، ليقوم بعدها بالالتفات نحوهم وشكرهم على ما فعلوه، بالإضافة إلى قيامه بالتوقيع على قميص رياضي ومشاهدة المباراة، التي تعرض فيها نادي ليونيس إف سي للخسارة بهدفين مقابل لا شيء.