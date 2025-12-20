- غياب يوسف المساكني وحكيم زياش عن كأس أمم أفريقيا في المغرب بسبب عدم مشاركتهما في المسابقات الرسمية منذ نهاية الموسم الماضي، مما دفع المدربين سامي الطرابلسي ووليد الركراكي لتجاهلهما رغم العلاقة القوية معهما. - المساكني وزياش أضاعا فرصة المشاركة بعد البحث عن فرق جديدة، حيث انضم المساكني للترجي التونسي وزياش للوداد المغربي، مما أدى لتأخر انضمامهما للمنتخبات. - يطمح اللاعبان للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث سيكون النصف الثاني من الموسم حاسماً لتحديد فرصهما في المنافسة.

يغيب نجم منتخب تونس، يوسف المساكني (35 عاماً)، عن نهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب، وكذلك لاعب منتخب "أسود الأطلس"، حكيم زيّاش (32 عاماً)، ومِن ثمّ أضاع كل لاعب منهما فرصة لحضور حدث تاريخي، بسبب غيابهما عن المسابقات الرسمية منذ نهاية الموسم الماضي، ما فرض على المدربين: سامي الطرابلسي ووليد الركراكي تجاهلهما، وهو أمر منطقي رغم العلاقة القوية، التي تربط كل مدرب باللاعب، ولكن الواقع فرض هذه الخطوة.

وأضاع كل لاعب منهما فرصة المشاركة، بعد أن أهدرا وقتاً ثميناً في البحث عن فريق جديد، بنهاية تجربتيهما في الدوري القطري، فقد اختار المساكني التوقيع للترجي التونسي منذ أسابيع قليلة، ولم يخض أي لقاء رسمي منذ رحيله عن العربي القطري بنهاية عقده، وكان قريباً من دخول التاريخ لو شارك في هذه النسخة، ذلك أنه يشترك في الرقم القياسي في عدد المشاركات بالنهائيات مع عدد من اللاعبين، بحضورهم في ثماني مناسبات، وعليه فإنه كان سيصبح أول لاعب يشارك في البطولة تسع مرات.

وأمّا زياش فقد رحل عن نادي الدحيل القطري بنهاية العقد، وقد كان اسمه مطروحاً في العديد من الأندية، قبل أن يختار منذ فترة قصيرة التعاقد مع الوداد المغربي، ولكن القرار كان متأخراً، ومِن ثمّ أضاع فرصة المشاركة في الحدث الذي تختضنه بلاده، والذي يحظى باهتمام واسع من قِبل الجماهير المغربية، التي تأمل في مشاهدة منتخب بلادها متألقاً.

وبعد أن أضاعا قطار كأس أمم أفريقيا، يطمح المساكني وزياش إلى الحضور في نهائيات كأس العالم 2026، إذ إن النصف الثاني من الموسم سيكون حاسماً لتحديد فرص كل لاعب في الحضور والمنافسة على مكان ضمن القائمة، ولن يكون الأمر سهلاً بوجود الكثير من اللاعبين المتألقين في كل منتخب.