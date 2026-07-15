- توقفت سلسلة تاريخية في كأس العالم بعد هزيمة فرنسا أمام إسبانيا، حيث لم يصل أي لاعب من بايرن ميونخ أو إنتر ميلان إلى النهائي لأول مرة منذ 1982. - رغم الأداء القوي لفرنسا في البطولة، إلا أن السيطرة الإسبانية في نصف النهائي كانت واضحة، مما أدى إلى خسارة فرنسا بنتيجة (0-2) وتأهل إسبانيا للنهائي. - أداء فرنسا في البطولة كان مميزًا، حيث حققوا انتصارات كبيرة، لكنهم فشلوا في تهديد مرمى إسبانيا بشكل فعال في نصف النهائي.

أنهت هزيمة منتخب فرنسا رقماً في كأس العالم، صمد منذ نسخة عام 1982 في إسبانيا، حيث شهدت النسخ الأخيرة من المسابقة حضور لاعب من بايرن ميونخ الألماني ولاعب من إنتر ميلان الإيطالي في نهائي المونديال، ولكن هذه السلسلة توقفت بخسارة منتخب فرنسا في نصف النهائي أمام إسبانيا مساء الثلاثاء، بنتيجة (0ـ2) وبالتالي سينافس على المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الاربعاء، أن النسخ الأخيرة من البطولة، شهدت وصول لاعب من إنتر وآخر من بايرن في المباراة الختامية، ولكن هذا الأمر لن يحصل في نهائي 2026، بما أن منتخب فرنسا، هو الوحيد من الرباعي الذي تأهل إلى المربع الذهبي، الذي يضمّ في صفوفه لاعباً من إنتر ميلان، وهو المهاجم ماركيس تورام، ومدافع بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو، ولكن بقيّة المنتخبات الأخرى تملك لاعبا فقط من أحد الفريقين في أحسن الحالات، ولهذا فإن الرقم التاريخي لن يتكرر في هذه النسخة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو الرقم القياسي الذي صمد منذ عام 1982 وتم كسره بهزيمة فرنسا؟ ما هي المنتخبات التي تأهلت للمربع الذهبي في كأس العالم 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعتبر هزيمة منتخب فرنسا مفاجئة نسبياً قياساً بالعروض التي قدمها رفاق كيليان مبابي في المباريات السابقة من البطولة، بما أن بدايتهم كانت مثالية حين حققوا انتصارات كبيرة، إضافة إلى المستوى الجيد ضد منتخب المغرب في ربع النهائي، ولكن خلال مباراة نصف النهائي كانت السيطرة إسبانية بالكامل، خاصة خلال الشوط الأول من اللقاء الذي لم يهدد فيه منتخب فرنسا مرمى منافسه إلا في مناسبة وحيدة، كما أن اللقاء شهد أقل معدل من الفرص الفرنسية، في مباريات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة.