playlist icon

موجز الأخبار

play icon

هزيمة فرنسا تُنهي رقماً في كأس العالم صمد منذ عام 1982

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:24 (توقيت القدس)
من لقاء فرنسا وإسبانيا في ملعب دالاس في 14 يوليو 2026 (جان كاتوف/Getty)
من لقاء فرنسا وإسبانيا في ملعب دالاس في 14 يوليو 2026 (جان كاتوف/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- توقفت سلسلة تاريخية في كأس العالم بعد هزيمة فرنسا أمام إسبانيا، حيث لم يصل أي لاعب من بايرن ميونخ أو إنتر ميلان إلى النهائي لأول مرة منذ 1982.
- رغم الأداء القوي لفرنسا في البطولة، إلا أن السيطرة الإسبانية في نصف النهائي كانت واضحة، مما أدى إلى خسارة فرنسا بنتيجة (0-2) وتأهل إسبانيا للنهائي.
- أداء فرنسا في البطولة كان مميزًا، حيث حققوا انتصارات كبيرة، لكنهم فشلوا في تهديد مرمى إسبانيا بشكل فعال في نصف النهائي.

أنهت هزيمة منتخب فرنسا رقماً في كأس العالم، صمد منذ نسخة عام 1982 في إسبانيا، حيث شهدت النسخ الأخيرة من المسابقة حضور لاعب من بايرن ميونخ الألماني ولاعب من إنتر ميلان الإيطالي في نهائي المونديال، ولكن هذه السلسلة توقفت بخسارة منتخب فرنسا في نصف النهائي أمام إسبانيا مساء الثلاثاء، بنتيجة (0ـ2) وبالتالي سينافس على المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الاربعاء، أن النسخ الأخيرة من البطولة، شهدت وصول لاعب من إنتر وآخر من بايرن في المباراة الختامية، ولكن هذا الأمر لن يحصل في نهائي 2026، بما أن منتخب فرنسا، هو الوحيد من الرباعي الذي تأهل إلى المربع الذهبي، الذي يضمّ في صفوفه لاعباً من إنتر ميلان، وهو المهاجم ماركيس تورام، ومدافع بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو، ولكن بقيّة المنتخبات الأخرى تملك لاعبا فقط من أحد الفريقين في أحسن الحالات، ولهذا فإن الرقم التاريخي لن يتكرر في هذه النسخة.

ألونسو يتفاعل خلال تدريبات نادي تشلسي، 10 يوليو 2026 (دارين والش/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

بأمر من ألونسو.. تشلسي يتحرك لحسم صفقة نجم ريال مدريد

وتُعتبر هزيمة منتخب فرنسا مفاجئة نسبياً قياساً بالعروض التي قدمها رفاق كيليان مبابي في المباريات السابقة من البطولة، بما أن بدايتهم كانت مثالية حين حققوا انتصارات كبيرة، إضافة إلى المستوى الجيد ضد منتخب المغرب في ربع النهائي، ولكن خلال مباراة نصف النهائي كانت السيطرة إسبانية بالكامل، خاصة خلال الشوط الأول من اللقاء الذي لم يهدد فيه منتخب فرنسا مرمى منافسه إلا في مناسبة وحيدة، كما أن اللقاء شهد أقل معدل من الفرص الفرنسية، في مباريات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة.

دلالات
المزيد في رياضة
رونالدو وميسي ضمن قرعة أبطال أوروبا، 29 أغسطس 2019 (هارولد كانينغهام/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ميسي أم رونالدو: كيف تحدد الأيديولوجيا السياسية نجمك المفضل؟

ديشان يتفاعل خلال مواجهة إسبانيا، 14 يوليو 2026 (ستيفان كوبس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

نجم إسبانيا يرد على شكوى ديشان بعد إقصاء فرنسا من مونديال 2026

من حفل افتتاح المونديال في أميركا، 12 يونيو 2026 (دوغ زيمرمان/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

هل يخرق فيفا لوائحه في نهائي مونديال 2026 بسبب حفل الختام؟