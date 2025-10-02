هروب البطلة التونسية غفران بلخير إلى ألمانيا.. إليكم القصة الكاملة

- غفران بلخير، بطلة رفع الأثقال التونسية، أثارت الجدل بعد اختفائها المفاجئ عن بعثة منتخب بلادها في بطولة العالم بالنرويج، حيث غادرت المطار سراً دون إعلام مسبق، وأعلنت لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها لن تشارك في البطولة. - غفران كانت تحت عقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب تعاطيها مادة ممنوعة، لكنها عادت للنشاط قبل أن تصدم الجميع بقرار هروبها، مما يشير إلى احتمال عدم عودتها لتمثيل تونس. - رغم صغر سنها، حققت غفران إنجازات بارزة، منها الميدالية الذهبية في بطولة العالم 2021، وذهبية الألعاب الأولمبية للشباب 2018، مما يجعلها من النجمات الصاعدات في تونس.

هزّت بطلة رفع الأثقال التونسية، غفران بلخير (23 سنة)، الشارع الرياضي في البلاد، وأثارت الجدل بخطوتها المفاجئة، بعدما اختفت عن بعثة منتخب بلادها، التي تشارك في بطولة العالم بالنرويج، التي انطلقت الخميس وتتواصل حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، فإن غفران تركت مدربها الذي رافقها إلى النرويج، رضا العياشي، عند وصولهما إلى مطار أوسلو، يوم الاربعاء، دون إعلام مسبق، وغادرت المطار بشكل سري، في الوقت الذي كان من المنتظر سفرها عبر رحلة طيران داخلية، إلى مدينة فورده، لبدء المنافسات في وزنها، يوم السبت.

وكشف مصدر مقرب من العياشي، أنّ الأخير تلقى بعد ذلك بساعات طويلة، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غفران، التي أخبرته بأنها لن تشارك في بطولة العالم، كما قدمت اعتذارها من مدربها عن تصرفها هذا، وأكدت أنها لن تعود مجددا، قبل أن تنشر الربّاعة التونسية، مساء الخميس، صورة لها، وهي على متن قارب بحري، لتعلن في صورة ثانية وصولها إلى ألمانيا، وتحديدًا إلى مقر مركب رياضي، للإقامة والتدرب هناك، دون أن تكشف عن معطيات أخرى.

وكانت غفران في الأشهر الأخيرة، تحت طائلة عقوبة الإيقاف من طرف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بسبب ثبوت تعاطيها مادة ممنوعة، تدخل ضمن قائمة من المحظورات التي ترفضها الوكالة الدولية لمنع المنشطات، وذلك أثناء مشاركتها في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمدينة الإسكندرية المصرية، سنة 2024، قبل أن تعود أخيرًا إلى النشاط، لكنها صدمت الجميع بقرار هروبها، الذي يبدو تمهيدًا لعدم العودة مجددا إلى تمثيل وطنها، تونس.

وتعدّ غفران بلخير، من أبرز النجمات الصاعدات في تونس، خلال السنوات الأخيرة، إذ حصدت عديد الألقاب رغم صغر سنها، مثل الميدالية الذهبية لوزن 55 كيلوغراما في بطولة العالم لرفع الأثقال سنة 2021 التي أقيمت بعاصمة أوزبكستان، طشقند، أما بدايتها الحقيقية فكانت عام 2018، عندما أحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.