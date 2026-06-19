هذه هي العقوبة المحتملة على ماديبو بعد تدخله على كونيه

شهدت مباراة منتخبي كندا وقطر واحدة من أكثر لقطات كأس العالم 2026 تأثيراً، بعدما تعرض الكندي إسماعيل كونيه، لاعب ساسوولو لإصابة قوية في ساقه، إثر تدخل غير متعمد من القطري، عاصم ماديبو عند الدقيقة 51 من اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الجمعة، وانتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 0-6، حيث قدم اللاعب القطري اعتذاره، وبدا مصدوماً من شدة إصابة خصمه قبل أن يقدم اعتذاره منه بعد اللقاء.

ووضع ماديبو بعد الإصابة التي ألمت بلاعب المنتخب الكندي، يديه على رأسه متأثراً بما حدث، فيما أشهر الحكم الباراغوياني، كريستيان غاراي، البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب القطري بشكل مباشر، وبانتظار التشخيص الطبي النهائي، تشير المؤشرات إلى احتمال إصابة كونيه بكسر في عظمة الساق وغيابه المحتمل الذي قد يمتد لثمانية أشهر.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه وعلى الصعيد الانضباطي ينص نظام كأس العالم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن اللاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني الذي يُطرد ببطاقة حمراء مباشرة، أو نتيجة إنذارين، يُعاقب تلقائياً بالإيقاف، ولا يشارك في المباراة التالية لفريقه، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية. وبذلك، سيغيب ماديبو عن المباراة الأخيرة للعنابي في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك، وهي مواجهة حاسمة لمنتخب المدرب جولين لوبيتيغي في صراعه للبحث عن آخر آماله في التأهل إلى دور الـ32.

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وذكرت الصحيفة أن العقوبة قد تمتد إلى مباراتين إذا صنّفت اللجنة المختصة التدخل ضمن "اللعب العنيف والخطير"، إذ ينص قانون الانضباط في فيفا على الإيقاف "لمباراتين على الأقل" في مثل هذه الحالات. وفي هذه الحالة، لن يعود ماديبو إلا في دور الـ16، شريطة تأهل قطر أولاً وتجاوزها مباراة دور الـ32. أما إذا اقتصرت العقوبة على مباراة واحدة، فسيدخل ماديبو الأدوار الإقصائية من دون بطاقات، شأنه شأن بقية اللاعبين الذين لا يملكون عقوبات قائمة. وينص النظام أيضاً على إلغاء البطاقات الصفراء بعد دور المجموعات، ثم تتكرر العملية بعد ربع النهائي كذلك.