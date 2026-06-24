هذه قيمة الجوائز المالية للمتوَّجين بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

- بطولة ويمبلدون للتنس تقدم جوائز مالية ضخمة، حيث يحصل الفائزون بفردي الرجال والسيدات على 4.8 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.4 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 20% في الجوائز هذا العام. - غياب كارلوس ألكاراز يفتح المجال للإيطالي يانيك سينر كمرشح بارز للقب، بينما يسعى نوفاك ديوكوفيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في "غراند سلام". - المنافسة النسائية تشتد بين أرينا سابالينكا، إيليانا ريباكينا، وإيغا شفيونتيك، مع توقعات بمباريات مثيرة على الملاعب العشبية.

يحمل كلّ فوز خلال بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة دورات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم، التي تقام في نادي عموم إنكلترا، أهمية مالية هائلة بالنسبة إلى كلّ لاعب، مع التقدّم في كلّ دور حتى المباراة الختامية التي ستمنح المتوج فيها مجداً مضاعفاً وأرباحاً هائلة في حسابه البنكي، وذلك حين تنطلق المنافسات يوم 29 يونيو/ حزيران الحالي، على الملاعب ذات الأرضية العشبية.

وسيحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على نحو 4.8 ملايين دولار، بينما سيدخل إلى جيب الوصيف لدى الجنسين مبلغ قدره 2.4 مليون دولار، إذ كان منظمو بطولة ويمبلدون للتنس قد قرروا، في 11 يونيو الحالي، زيادة قيمة الجوائز المالية للمشاركين في المنافسات بنسبة 20%، بعدما طالب عدد من اللاعبين برفع حصتهم من الإيرادات، إثر تهديدات بالانسحاب وعدم المشاركة، على غرار البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وسيكون الوصول إلى الدور نصف النهائي في البطولة مهماً في الوقت عينه، إذ سيحصل بموجبها المتأهل على مبلغٍ قيمته نحو 1.2 مليون دولار، أما أولئك الذين يبلغون ربع النهائي، فستصل حصتهم إلى 643 ألف دولار، بينما يتيح بلوغ الدور الرابع جني نحو 402 ألف دولار، والدور الثالث 248 ألف دولار، والدور الثاني نحو 169 ألف دولار، بينما تساوي المشاركة في الدور الأول 107 آلاف دولار.

قيمة الجوائز المالية في بطولة ويمبلدون حسب الدور أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

واتخذت بطولة الرجال هذا العام منحىً مختلفاً تماماً بعد غياب الإسباني كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة، ونتيجة لذلك يُعتبر الإيطالي يانيك سينر المرشح الأبرز لحصد اللقب، بينما لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش واحداً من الأسماء التي تسعى لكتابة التاريخ، رغم تقدّمه في السن، إذ لا يفصله سوى تاج وحيد ليصبح سيد اللعبة على مستوى الرجال والسيدات، باعتبار أنّه حقق 24 لقباً في "غراند سلام" مناصفة مع الأسترالية مارغريت كورت.

ولدى السيدات يبدو الوضع منتظراً للغاية، ولا سيما في ظلّ المنافسة المرتقبة بين سابالينكا أبرز المرشحات لتحقيق اللقب بأسلوب لعبها القوي، إضافة إلى الكازاخية إيليانا ريباكينا المشهورة بضرباتها السلسة على عشب الملاعب الإنكليزية، وصولاً إلى البولندية إيغا شفيونتيك، الساعية للحفاظ على التاج الذي حققته في النسخة الماضية.