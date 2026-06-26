هذه أرباح منتخب المغرب بعد تجاوز دور المجموعات في المونديال

- تأهل منتخب المغرب إلى الدور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد أداء مميز في دور المجموعات، حيث جمع سبع نقاط من تعادل مع البرازيل وفوزين على اسكتلندا وهايتي. - ارتفعت أرباح الاتحاد المغربي المالية بشكل كبير، حيث حصل على 23.5 مليون دولار أميركي بعد التأهل، مع إمكانية زيادة الأرباح إلى 26 مليون دولار في حال الوصول إلى دور الـ16. - متابعة المنتخب المغربي نحو نصف النهائي قد ترفع الأرباح إلى 41.5 مليون دولار، متجاوزة أرباح مونديال 2022 التي بلغت 35 مليون دولار.

واصل منتخب المغرب عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، وتأهل إلى الدور الـ32 بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة، ليؤكد حضوره المُميز بقيادة المدرب المغربي محمد وهبي، ومجموعة مُميزة من النجوم المحترفة في أقوى الدوريات الأوروبية.

وجمع منتخب المغرب سبع نقاط من دور المجموعات بتعادل مع البرازيل (1-1) في الجولة الأولى، ثم فوز على منتخب اسكتلندا بهدف نظيف في الجولة الثانية، وأخيراً فوز على منتخب هايتي (4-2)، في الجولة الثالثة والأخيرة، إذ سينتظر منتخب "أسود الأطلس" هوية متصدر المجموعة السادسة (هولندا أو اليابان أو السويد) لمعرفة من سيواجه في قمة الدور الـ32 من المونديال.

وبتأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني في مونديال 2026، ارتفعت أرباح الاتحاد المغربي المالية كثيراً، فهو حصل قبل بداية البطولة على حوالى 2,5 مليون دولار أميركي (مبلغ تمنحه فيفا للمنتخبات للتحضير للمشاركة في المونديال)، ويُضاف إلى هذا المبلغ قيمة عشرة ملايين دولار أميركي والتي تُمنح لكل منتخب مُشارك في دور المجموعات.

ومع وصول المغرب إلى دور الـ32، وضمان احتلاله مركزاً من (الـ17 إلى الـ32)، فإن فيفا ستمنح المنتخب مبلغ 11 مليون دولار أميركي في حال خروجه من هذا الدور ليضمن بذلك حوالى 23,5 مليون دولار أميركي، أما في حال مواصلة الرحلة إلى دور الـ16، فيحصل المغرب على 15 مليوناً بدلاً من 11 مليوناً، وبالتالي سترتفع الأرباح إلى 26 مليون دولار أميركي.

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يُذكر أن متابعة منتخب المغرب رحلته في كأس العالم 2026، نحو الدور نصف النهائي على الأقل وتكرار إنجاز مونديال 2022، سيُمكن الاتحاد المغربي من الحصول على أرباح مالية بقيمة تتراوح بين 39,5 مليون دولار إذ حل رابعاً (27 مليون دولار مكافأة المركز الرابع + 12,5 مليون دولار التي حصل عليها من دور المجموعات)، أو 41,5 مليون دولار أميركي في حال حل في المركز الثالث (29 مليون دولار مكافأة المركز الثالث + 12,5 مليون من دور المجموعات).

وكان منتخب المغرب حصل على أرباح مالية قيمتها 35 مليون دولار أميركي بعد حلوله رابعاً في مونديال 2022 (10,5 ملايين دولار من مبلغ التحضيرات ومكافأة المشاركة في دور المجموعات، و25 مليون دولار مكافأة الحصول على المركز الرابع في كأس العالم)، وبالتالي ممكن أن يحصل المنتخب المغربي على أرباح مالية أكثر بستة ملايين في مونديال 2026، في حال وصل إلى المربع الذهبي مجدداً.