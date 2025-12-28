هذا ما حصل بين حارس نيجيريا ونجم تونس.. وصدمة الجزيري والغربي

28 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:47 (توقيت القدس)
من مواجهة نيجيريا وتونس في الكان، 27 ديسمبر 2025 (عبد المجيد بزيوات/فرانس برس)
- شهدت مباراة نيجيريا وتونس في كأس أمم أفريقيا 2025 حادثة مثيرة، حيث تعرض النجم التونسي حنبعل المجبري لتدخل قوي من قائد نيجيريا، مما أدى إلى إعلان الحكم عن ركلة حرة غير مباشرة.
- واصل محمد علي بن رمضان الهجمة دون سماع الصافرة، لكنه تعرض لضربة قوية من حارس نيجيريا، ستانلي نوابالي، مما أدى إلى إصابته وخروجه من المباراة.
- أثار عدم توجيه الحكم أي بطاقة لحارس نيجيريا استغراب اللاعبين، وقدم الحارس اعتذاره، لكن بن رمضان قد يغيب عن المواجهة القادمة بسبب الإصابة.

شهدت المواجهة بين منتخب نيجيريا ونظيره التونسي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمدينة فاس المغربية، حادثة حبست أنفاس الجماهير الرياضية الحاضرة في المدرجات.

وتعرض النجم التونسي، حنبعل المجبري، لتدخل قوي للغاية من قبل قائد وسط منتخب نيجيريا، سيمي أجاي، ليطلق الحكم صافرته معلناً عن ركلة حرة غير مباشرة، إلا أن محمد علي بن رمضان واصل هجمة "نسور قرطاج"، لأنه لم يسمع الصافرة، لكنه تعرض لضربة عنيفة وقوية من قبل حارس المرمى، ستانلي نوابالي.

وسقط محمد علي بن رمضان متأثراً بالإصابة القوية، وطالب نجوم تونس الحكم بضرورة إدخال الجهاز الطبي، فيما احتج البقية على قراره بعدم توجيه أي بطاقة لحارس مرمى نيجيريا، الذي رصدته كاميرا "العربي الجديد"، وهو يقدم اعتذاره لمنافسه على ما بدر منه، لكن الحكم لم يتحرك، لأنه أطلق صافرته قبل الهجمة المرتدة السريعة.

الجزائر في مواجهة السودان، 24 ديسمبر 2025 (تاربيورن تاندي/Getty)
منتخب الجزائر ينهي استعداده لتجاوز عقدة التعادلات أمام بوركينا فاسو

وظهر مهاجم تونس، سيف الدين الجزيري، مستغرباً عدم تحرك الحكم، بعد تدخل حارس مرمى نيجيريا على محمد علي بن رمضان، فيما ظهر موهبة "نسور قرطاج"، إسماعيل الغربي، متأثراً للغاية وعلامات الصدمة بادية على وجهه، نتيجة ما شاهده من حامي عرين "النسور الخضراء"، الذي اعتذر لمنافسه، لكن الكلمات لا تكفي، لأن بن رمضان لم يستطع إكمال المباراة، وخرج متأثراً بإصابته الخطرة، والخوف أن لا يستطيع لعب المواجهة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

