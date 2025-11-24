هدّاف الدوري البرازيلي يدفع لزملائه من أجل صناعة الأهداف

- كايو خورخي، لاعب كروزيرو، يثير الجدل بأسلوبه الفريد في تحفيز زملائه على صناعة الأهداف، حيث يقوم بتحويل مبالغ مالية لهم عبر تطبيق PIX مقابل التمريرات الحاسمة، مما ساهم في رفع رصيده إلى 21 هدفاً في الدوري البرازيلي. - فوز كروزيرو على كورينثيانز بنتيجة 3-0 ضمن للفريق مقعداً في كأس ليبرتادوريس 2026، مع استمرار المدرب ليوناردو غارديم في تحقيق نتائج مميزة منذ توليه المهمة. - رغم تسجيله هدفين ضد كورينثيانز، لم يدفع خورخي أي مبالغ لزملائه، حيث جاءت الأهداف من كرات مرتدة، بينما صنع الهدف الثالث بنفسه.

فاجأ لاعب نادي كروزيرو، كايو خورخي (23 عاماً)، جماهير كرة القدم، بعد كشفه عن طريقة غير مألوفة يعتمدها لتحفيز زملائه على صناعة الأهداف له، وذلك في موسم استثنائي يقدّمه في الدوري البرازيلي، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفاً، ليقترب من إنهاء البطولة هدّافاً. وجاء هذا الاعتراف عقب الفوز الكبير لناديه كروزيرو على كورينثيانز بنتيجة (3-0)، وهو الفوز الذي ضمن للفريق مقعداً في كأس ليبرتادوريس 2026.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية، اليوم الاثنين، أن المهاجم البرازيلي يعتمد أسلوباً فريداً يقوم من خلاله بتحويل مبالغ مالية لزملائه، الذين يقدّمون له تمريرات حاسمة، إذ قال مازحاً أمام الصحافيين: "في مباراة يوفينتودي قمت بإرسال حوالة مالية عبر تطبيق (PIX) لزميلي كايري. فهو يطالبني بالمبلغ فور انتهاء المباراة عن كل تمريرة حاسمة. لكن السعر ارتفع وأصبح باهظاً.. الآن وصل إلى 3000 ريال برازيلي، أي نحو 500 يورو. ومع ذلك، بالنسبة لحلمي يصبح الأمر رخيصاً".

ويثير الموقف الأخير نوعاً من الطرافة، إذ رغم تسجيله هدفين ضد كورينثيانز، لن يكون المهاجم البرازيلي كايو خورخي مضطراً لدفع أي مبلغ، لأن الهدفين جاءا عبر كرات مرتدة من لاعبي الفريق المنافس، ما يعني أنه لا توجد تمريرات حاسمة من زملائه تستوجب الدفع. بل إن اللاعب نفسه قد يستفيد مالياً هذه المرة بعدما صنع الهدف الثالث في اللقاء، ليبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان زميله موافقاً على الانضمام إلى "مشروع الـ PIX"، الذي ابتكره الهدّاف المتألق.

ويواصل نادي كروزيرو مسيرته القوية هذا الموسم في الدوري البرازيلي، بعدما ضمن مكانه في نسخة 2026 من بطولة كأس ليبرتادوريس، فيما يحافظ المدرب البرتغالي، ليوناردو غارديم، على نتائج مميزة مع الفريق، منذ توليه المهمة.