هدية ميسي الشخصية للاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم

- قدم ليونيل ميسي هدية تذكارية لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد مشاركتهم في كأس العالم 2026، رغم الهزيمة في النهائي أمام إسبانيا، تقديراً لجهودهم في الوصول إلى النهائي. - كشفت كيلسي روز باورز، صديقة المدافع ماركوس سينيسي، عن الهدية التي تضمنت حقيبة خاصة تحتوي على مجموعة متكاملة لإعداد مشروب "المتة" التقليدي، مما يعكس أهمية هذا المشروب في ثقافة المنتخب. - انتشر الفيديو الذي نشرته باورز بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطاً الضوء على الجانب الإنساني لميسي وعلاقته بزملائه، حيث أصبحت "المتة" رمزاً للتواصل والتقارب بين اللاعبين.

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تقديم هدية تذكارية لجميع لاعبي "التانغو" بعد المشاركة في المونديال، رغم الهزيمة الموجعة في نهائي البطولة على يد إسبانيا بهدف نظيف، وذلك تقديراً لجهود زملائه ببلوغ نهائي كأس العالم 2026 بعد مشوار ناجح في دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

وبعد أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026، خرج إلى العلن أحد التفاصيل الخاصة داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني، بعدما كشفت كيلسي روز باورز، صديقة المدافع ماركوس سينيسي، عن الهدية التي قدمها ميسي لجميع لاعبي منتخب بلاده بعد نهاية المونديال. ونشرت باورز مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت خلاله حقيبة خاصة تلقاها سينيسي، وتضم مجموعة متكاملة لإعداد شراب "المتة" اللاتيني الشهير، المشروب التقليدي في الأرجنتين.

وظهرت اللاعبة الإنكليزية في الفيديو مرتدية قميص المنتخب الأرجنتيني، قبل أن تعرض حقيبة بنية اللون تحمل الأحرف الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى جانب صورة كأس العالم، فيما كُتب اسم "ماركوس سينيسي" على واجهتها. وأوضحت باورز أن الحقيبة صُنعت بشكل خاص للمدافع الأرجنتيني وتحمل اسمه، قبل أن تكشف عن المفاجأة الموجودة بداخلها. وبحسب ما نقلته صحيفة تي واي سي الأرجنتينية، أوضحت صديقة سينيسي أن المجموعة الخاصة بالمتة كانت هدية من ليونيل ميسي لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني عقب مشاركتهم في كأس العالم.

وضمت الحقيبة من الداخل ترمساً ذهبياً من علامة "ستانلي"، يحمل شعار العلامة الخاصة بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، إلى جانب كأس "المتة"، وعبوة تضمنت عشبة المتة (الأوراق المجففة المستخدمة في تحضير مشروب المتة)، وكذلك القشة المعدنية التقليدية المستخدمة لشربه والمرفقة بملعقة صغيرة.

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وكشفت باورز أيضاً سبب وجود الهدية معها، موضحة أن سينيسي سلمها الحقيبة من أجل الاحتفاظ بها بأمان وإعادتها معه إلى ميامي. وسرعان ما انتشر الفيديو بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف جانباً جديداً من الكواليس الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني بعد نهاية كأس العالم. وجاء اختيار المتة ليحمل دلالة خاصة داخل المنتخب الأرجنتيني، إذ يعد هذا المشروب واحداً من أبرز العادات المرتبطة بلاعبي الفريق خلال المعسكرات والسفر والبطولات، وتحول على مدار السنوات الأخيرة إلى مشهد مألوف داخل بعثة "التانغو".