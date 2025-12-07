هدف مُلغى لمصر في لقاء الإمارات.. والشريف يحسم الجدال

- تعادل منتخب مصر مع الإمارات 1-1 في كأس العرب، وشهد اللقاء جدالاً تحكيمياً حول ركلة جزاء طالب بها المصريون، لكن خبير التحكيم جمال الشريف أكد عدم وجود مخالفة. - في الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغى الحكم هدفاً لمصر بداعي التسلل، حيث كان رجب نبيل في موقف تسلل واضح عند تنفيذ الركلة الحرة. - بعد تسجيل الهدف الملغى، تلقى ميدو جابر بطاقة صفراء لخلع قميصه احتفالاً، وأكد الحكم صحة قراراته بإلغاء الهدف والإنذار.

تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الإمارات 1-1، في بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد لقاء مثير ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء السبت، وشهد بعض الجدال التحكيمي. وفي الدقيقة السابعة والسبعين طالب منتخب مصر بركلة جزاء، بداعي وجود عرقلة على لاعبه رجب نبيل. وعن اللقطة، قال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف: "نفّذ منتخب مصر ركلة ركنية باتجاه المنطقة المحيطة بالمرمى. وارتقى لاعب الفراعنة مع لاعب الإمارات ساشا إيفكوفيتش، في محاولة للّعب الكرة، وحدث بينهما احتكاك طبيعي على مستوى الكتف، دون وجود أي مخالفة، لتتابع الكرة طريقها، وتسقط أمام لاعب منتخب مصر، رجب نبيل".

وأضاف: "اندفع اللاعب نحو الكرة محاولاً لعبها، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، بينما كان المدافع الإماراتي بيمنتا يلاحقه. سقوط نبيل كان نتيجة اندفاعه باتجاه الكرة ومحاولته اللحاق بها، وليس بسبب أي دفع أو مسك من المدافع الإماراتي. ولاحقاً أدى سقوط رجب نبيل إلى احتكاك طبيعي مع بيمينتا، فسقط الأخير أيضاً، لكن دون وجود أي مخالفة. وعليه، جاء قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب، ولا وجود لركلة جزاء في هذه الحالة".

وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للقاء، سجل منتخب مصر هدفاً، ألغي بداعي التسلل. وعنه قال الحكم الدولي السابق: "حصل منتخب مصر على ركلة حرة لُعبت داخل منطقة الجزاء. وعند لحظة تنفيذ الكرة، كان اللاعب رجب نبيل في موقف تسلل واضح، متقدماً على آخر مدافع إماراتي. وواصل اللاعب متابعة الكرة المرفوعة حتى اقترابها من خط المرمى، قبل أن يعيدها برأسه إلى داخل منطقة الجزاء، للحفاظ عليها داخل الملعب".

وأردف: "وصلت الكرة بعد ذلك إلى لاعب منتخب مصر، ميدو جابر، الذي تمكن من وضعها في الشباك، مسجلاً هدفاً. وبعد إحراز الهدف، احتفل ميدو جابر بخلع قميصه، وهو ما اعتبره الحكم سلوكاً غير رياضي، ليمنحه البطاقة الصفراء المستحقة وفقاً للقانون. لاحقاً، جرى إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة، ليكون قرار الحكم صحيحاً في الحالتين: إلغاء الهدف بسبب التسلل، والإبقاء على الإنذار الموجه لميدو جابر، بسبب تصرفه غير الرياضي".