هدف مُلغى للبحرين أمام الجزائر يثير التساؤلات... الشريف يوضح

حقق منتخب الجزائر انتصاراً عريضاً على منافسه البحريني، اليوم السبت، بنتيجة (5ـ1)، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، ليصل إلى النقطة الرابعة، ويدعم فرصه في التأهل إلى الدور الثاني، وقد شهدت المواجهة حالات تحكيمية مٌثيرة للجدل بقرارات حكم اللقاء.

وسجل منتخب البحرين هدفاً في بداية اللقاء، غير أن الحكم الذي احتسبه في مرحلة أولى، تراجع في قرار كان غامضاً، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن القرار: "في الدقيقة الثامنة، ركلة حرة للبحرين نفذت من جانب منطقة الجزاء لمنتخب الجزائر، ولعبها مهدي حميدان داخل منطقة المرمى. في لحظة لعب الكرة، كان زميله مهدي عبد الجبار في موقف تسلل، حيث كان متقدماً عن لاعب الجزائر فيكتور لكحل، والعبرة هي لحظة لعب الكرة، وقد تغير موقع اللاعبين لاحقاً، وعندما وصلت الكرة إلى مهدي عبد الجبار مجدداً كانت قد حصلت تغطية وهو ما أثار شكوكاً لدى الحكم المساعد الذي لم يُشر إلى حالة تسلل، وتدخلت حجرة "الفار" لتشير إلى أن هناك حالة تسلل على عبد الجبار عند تمرير الكرة إليه، وبالتالي كان القرار النهائي بإلغاء الهدف صحيحاً".

وحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثالث والحاسم، وذلك بعد تردد من الحكم في إعلانها، وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "في الدقيقة 48، لعب حارس الجزائر الكرة باتجاه منتصف ملعب البحرين، وكان زميله رضوان بركان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن الظهير البحريني أحمد بوغمار كان يغطي التسلل تماماً، إضافة إلى ذلك فإن أحد لاعبي البحرين لعب الكرة برأسه إلى الخلف، واستحوذ بركان عليها بعد ذلك وتقدم داخل منطقة الجزاء، ولاحقه المدافع أمين بن علي الذي تزحلق للوصول إلى الكرة بيسراه، ولكنه أخفق في الوصول إليها ولامست قدمه اليمنى القدم اليسرى للمهاجم، كما أنه تابع الانزلاق فعرقل بركان بالجسم، على الركبة والساق اليسرى. الحكم تردد في احتساب المخالفة ولكن الحكم المساعد القريب أشار إلى وجود ركلة جزاء، فكان القرار صحيحاً باحتساب الركلة، لأن بركان كانت له فرصة محققة للتسجيل وكان قريباً من المرمى ومواجهاً له ولا يوجد مدافع ينافسه على الكرة، كما أنه كان مسيطراً، وبالتالي كل شروط الفرصة المحققة للتهديف كانت متوفرة. عند المنافسة على الكرة واحتساب ركلة جزاء، تخفض العقوبة من الطرد إلى الإنذار، فكان قرار الحكم صحيحاً بإنذار أمين بن علي".