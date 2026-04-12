هدف على طريقة رابونا في الدوري المغربي.. هل يطرق باب جائزة بوشكاش؟

فريق المغرب الفاسي حقق انتصارا مهما في الدوري المحلي
يشهد الدوري المغربي لكرة القدم هذا الموسم، تنافساً قوياً في صراع التتويج، وحضوراً جماهيرياً حاشداً في مختلف المباريات، في أحد أفضل الملاعب بالقارة الأفريقية. وشهد الدوري تسجيل الكثير من الأهداف المميزة التي ستبقى عالقة في الذاكرة. فقد نجح المغربي الفاسي في الإطاحة بضيفه نادي الوداد، اليوم الأحد، إثر الانتصار عليه بنتيجة (1ـ0).

وبفضل هذه النتيجة صعد المغرب الفاسي إلى صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 31 نقطة، ويحتل الوداد المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في انتظار استكمال المباريات المؤجلة للجيش الملكي ونهضة بركان.

وسجل إدريس الجبالي، هدف المباراة الوحيد الذي منح فريقه ثلاث نقاط غالية، في مواجهة عملاق كرة القدم المغربية. وإضافة إلى أن الهدف منح المغرب الفاسي الصدارة، فإنه قد يُدخل الجبالي التاريخ، ويمنحه فرصة المنافسة على جائزة بوشكاش التي تمنح لأفضل هدف في العالم سنوياً. وغالط الجبالي حارس الوداد على طريقة "رابونا" الصعبة والمعقدة، والتي نجح عدد قليل من اللاعبين عبر التاريخ في تنفيذها بنجاح وهز الشباك. كما أن المسافة التي سدد منها الجبالي الكرة، تجعل الهدف مميزاً ومختلفاً عن بقية الأهداف الأخرى التي سُجلت بهذه الطريقة، إذ إنه سدد من خارج منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الزاوية الصعبة.

ويعود مصطلح "رابونا"، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى سبتمبر/ أيلول 1948. وهو مشتق من عنوان مقال في مجلة أرجنتينية حول هدف سجله ريكاردو إنفانتي، مهاجم نادي إستوديانتس دي لا بلاتا. وتتطلب هذه الحركة كلاً من التقنية والسرعة، ويتم تنفيذها على النحو التالي: الكرة في حالة حركة واللاعب يقف على قدمه الضعيفة، بدلاً من استخدامها، يستخدمها كدعم ويمرر قدمه القوية خلفه للضرب بها.

