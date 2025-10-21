هدف عالمي بـ"الكعب" يضع بصمة خالدة في بطولة دوري أبطال الخليج

- شهدت مباراة الشباب السعودي وتضامن حضرموت اليمني في دوري أبطال الخليج لحظة استثنائية، حيث سجل ممدوح بن عجاج هدفاً مذهلاً بالكعب في الدقيقة الثامنة، مما أثار إعجاب الجماهير وأشعل المدرجات. - أقيمت المباراة على ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر، وشهدت غياب حارس الشباب مارسيلو غروهي بسبب الإيقاف، مما أثر على توازن الفريق الدفاعي. - بدأ الشباب البطولة بتعادل 1-1 مع النهضة العُماني، بينما واجه تضامن حضرموت تحديات كبيرة بعد خسارته 5-0 أمام الريان القطري في الجولة الأولى.

شهدت مواجهة نادي الشباب السعودي أمام نظيره تضامن حضرموت اليمني، اليوم الثلاثاء، واحدة من أكثر اللقطات إثارة في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما أحرز المهاجم اليمني ممدوح بن عجاج هدفاً عالمياً بطريقة استثنائية بـ"الكعب"، في لقطة أشعلت المدرجات، وأثارت إعجاب الجماهير والمتابعين على حد سواء.



وجاء الهدف عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى، انقضّ عليها بن عجاج، لاعب تضامن حضرموت بلمسة فنية مذهلة حولت اتجاه الكرة إلى الشباك بشكل مباغت، ليترك حارس الشباب دون أي فرصة للإنقاذ، في لقطة تُعد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن. وشهد اللقاء، الذي أُقيم على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة في قطر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، غياب حارس الشباب، البرازيلي مارسيلو غروهي، بسبب الإيقاف، ما أثر على توازن الفريق من الناحية الدفاعية.

وكان الشباب قد استهل مشواره في بطولة أبطال الخليج بالتعادل الإيجابي أمام النهضة العُماني بنتيجة 1-1، في لقاء لم يظهر فيه بالمستوى المنتظر رغم سيطرته النسبية على مجريات اللعب. في المقابل، دخل فريق تضامن حضرموت المباراة وسط تحديات كبيرة، بعدما تلقى في الجولة الأولى خسارة قاسية أمام الريان القطري بخماسية نظيفة، في مباراة كشفت الفوارق الفنية والبدنية بين الفريقين.