هدف عالمي بالكعب يخطف الأضواء في ليلة انتصار السعودية على نيوزيلندا

حقق منتخب السعودية للناشئين فوزاً مهماً على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أكاديمية أسباير، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ12 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً لكرة القدم المقامة حالياً في قطر. وقدّم "الأخضر الصغير" أداءً قوياً، ونجح في تعويض خسارته في المباراة الافتتاحية أمام النمسا (0-1)، ليُنعش آماله في التأهل للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، واحتل المركز الثالث (بفارق الأهداف عن منتخب مالي الوصيف) في ترتيب المجموعة.

وافتتح منتخب السعودية التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثانية عبر عبد الرحمن سفياني، وتمكن منتخب نيوزيلندا من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ55 بواسطة ماتيسا غوتيرز، قبل أن يعيد صبري دهل التقدم مجدداً للسعوديين بعد ثلاث دقائق فقط، لكن المنتخب النيوزيلندي عاد من جديد، وعدّل النتيجة في الدقائق الأخيرة عبر هدف عالمي بالكعب أحرزه جاك بيرنيسكي، فيما حسم ثاري سعيد النتيجة للسعودية في الوقت المضاف على عمر اللقاء. وبات منتخب نيوزيلندا في موقف صعب، بعدما خسر مباراته الأولى أمام منتخب مالي (0-3)، لتتواصل نتائجه السلبية بتلقيه خسارته الثانية، ليبقى في ذيل ترتيب المجموعة من دون نقاط.

وفي المجموعة نفسها، عبر منتخب النمسا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصار بثلاثية نظيفة على منتخب مالي. افتتحت النمسا التسجيل في الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها يوهانس موسر، ثم تعقّد موقف منتخب مالي بعد طرد لاعبه سامبا كوناري إثر تدخل متهور. وأضاف حسن ديشيشكو الهدف الثاني بتسديدة رائعة، قبل أن يختتم نيكولاس يوزيبوفيتش اللقاء برأسية في الوقت بدل الضائع.