هدف صحيح في "البريمييرليغ" كان سيُلغى في أيّ دوري آخر... ما السبب؟

15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 22:39 (توقيت القدس)
هدف فيرتز أثار جدلاً كبيراً أمام فولهام، 4 يناير 2026 (شون بروكس/Getty)
- أكدت رابطة "البريمييرليغ" صحة هدف فلوريان فيرتز ضد فولهام باستخدام تقنية "فار"، حيث ألغى الحكم المساعد الهدف بداعي التسلل، لكن التقنية أثبتت صحته بفضل نظام التسلل شبه الآلي.
- يعتمد الدوري الإنجليزي على خطوط تسلل أكثر سماكة، مما يسمح بهامش خمسة سنتيمترات، وهو ما أنقذ هدف فيرتز من الإلغاء، على عكس الدوريات الأخرى.
- يترقب عالم كرة القدم تغييرات في قوانين اللعبة، حيث سيناقش مجلس الاتحاد الدولي (IFAB) تعديلات جديدة في اجتماعه السنوي بلندن، تشمل مراجعة "قانون فيغر".

يحظى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بوضعية مختلفة على مستوى التحكيم مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية في القارة العجوز، وهذا ما أكدته رابطة "البريمييرليغ" اليوم الخميس في شرحٍ لصوابية احتساب هدف لاعب نادي ليفربول الألماني فلوريان فيرتز في شباك نادي فولهام في الرابع من يناير/ كانون الثاني خلال الأسبوع العشرين من المسابقة المحلية.

وكان فيرتز، نجم نادي ليفربول، قد أدرك التعادل أمام فولهام في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ما فتح باب النقاش بعدما قرر الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن حالة تسلل، لكن العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" غيّرت المعادلة، وأكدت صحته، ما دفع حكم الساعة بطبيعة الحال إلى احتسابه، إذ حدد نظام التسلل شبه الآلي ذلك.

ويعتمد الدوري الإنكليزي على هامش يبلغ خمسة سنتيمترات بحالات التسلل نتيجة استخدام خطوط أكثر سماكة، ما يعني أن هذا الهدف لو سجل في الدوري الإسباني أو الألماني أو الإيطالي، لكان قد أُلغي مباشرة، لكن اعتماد هذه الخطوط الأعرض كان سبباً في عدم إلغائه، خاصة أنّ مدرب فولهام ماركو سيلفا أكد أنّه سيتواصل مع لجنة الحكام في الدوري الإنكليزي الممتاز لطلب توضيحات بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويترقب عالم كرة القدم تغييرات منتظرة في الفترة القادمة، إذ يعتزم مجلس الاتحاد الدولي للعبة (IFAB)، الهيئة المسؤولة عن قوانين اللعبة، مناقشة إدخال تعديلات على القوانين الحالية خلال اجتماعه السنوي المرتقب في لندن يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ يتضمن مراجعة التجارب التي أُجريت في مسابقات الشباب ما يُسمى "قانون فيغر" (المدرب الفرنسي آرسين فينغر)، الذي يُعرّف حالة التسلل بأنّها تحدث عندما "يتجاوز جسم المهاجم بالكامل آخر مدافع، وليس جزء منه فقط".

