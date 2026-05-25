هدف خرافي في الدوري الكويتي.. هل يدخل منافسات جائزة بوشكاش؟

- شهدت مباراة الفحيحيل وكاظمة في دوري الدرجة الأولى الكويتي تسجيل البرازيلي فيتور "هاتريك"، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-2، ويبرز مهاراته البرازيلية الفريدة. - تميز هدف فيتور الثالث برفع الكرة من مسافة بعيدة فوق حارس كاظمة، ليصبح من أفضل الأهداف في الدوري الكويتي وربما في الدوريات العربية، مما يفتح له آفاقاً جديدة. - مثل هذه الأهداف النادرة تظل عالقة في الذاكرة، وتُرشح لأفضل الجوائز، مثل جائزة بوشكاش، نظراً لصعوبة تنفيذها.

شهدت منافسات دوري الدرجة الأولى الكويتي لكرة القدم، تسجيل واحد من أفضل الأهداف في الملاعب العالمية في عام 2026، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفحيحيل وكاظمة، وانتهت بانتصار الفحيحيل بنتيجة (3ـ2) في الأسبوع 16.

وكان بطل المواجهة، البرازيلي فيتور من فريق الفحيحيل الذي سجل "هاتريك" ليصنع انتصار فريقه ويؤكد مهارات نجوم البرازيل في الملاعب، حيث أبدع في اللقاء، وليس من السهل على أي لاعب تسجيل ثلاثية في لقاء واحد، خاصة وأن الأهداف كانت مميزة وأظهرت حقيقة مستوى اللاعب، ومن شأنها أن تفتح أمامه باب خوض تجربة أفضل.

وكان هدف فيتور الثالث، الأفضل في اللقاء، ومن بين الأهداف التي من النادر مشاهدتها، فقد رفع الكرة من فوق الحارس من مسافة بعيدة محرزاً هدفاً مميزا. ونجح البرازيلي في إسكان الكرة في شباك حارس كاظمة الذي كان بعيداً عن مرماه، ولم يكن يتوقع أن يرصده النجم البرازيلي، ورغم محاولته إنقاذ الموقف وتفادي قبول الهدف إلا أن المحاولة كانت فاشلة. ليبصم فيكتور على هدف الموسم في الدوري الكويتي وربما مختلف الدوريات العربية.

ونجح عدد قليل من اللاعبين عبر التاريخ، في تسجيل أهداف بطريقة مشابهة ولكن بعض الأسماء العربية نجحت في ذلك مثل الجزائري يوسف بلايلي والتونسيين وهبي الخزري وصابر خليفة والمغربي أسامة طنان، ومثل هذه الأهداف المميزة، تبقى عالقة في ذاكرة اللاعبين والجماهير، وتكون مرشحة لأفضل الجوائز فمن الصعب مغالطة الحراس من مسافة بعيدة، فهل يفوز بجائزة بوشكاش؟