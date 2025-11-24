هدف تعادل ريال مدريد ضد إلتشي يُثير الجدل.. الشريف يحسمها

شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي ريال مدريد ومُضيفه فريق إلتشي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن عدم منح الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في بداية الشوط الثاني، بقوله: "كانت هناك كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء فريق إلتشي، وفُرضِت مراقبة لصيقة لنجم الفريق الملكي، راؤول أسينسيو، من قِبل منافسه هيكتور فورت، واستمر المسك المشترك بينهما، وكان أكثر وضوحاً من قِبل مدافع فريق أصحاب الأرض".

وتابع: "لم يكن هذا المسك مؤثراً، لأنه لم يعق حركة راؤول أسينسيو، الذي لعب الكرة بقدمه اليمنى، كما لم يكن المسك معطلاً، ولم يؤخر أو يمنع لاعب ريال مدريد من لعب الكرة، وقرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً، لأن المسك يجب أن يكون واضحاً ومعيقاً أو مانعاً أو مؤخراً، وكل هذه الصفات لم تكن متوفرة في هذه الحالة، وكما قلت كان هناك مسك متبادل بين اللاعبين، ولا وجود لركلة جزاء لصالح ريال مدريد".

وحول صحة هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة الـ 87، أضاف الشريف: "سجل جود بيلنغهام هدف التعادل للفريق الملكي، بعد تمريرة من قِبل زميله كيليان مبابي، الذي استطاع إعادة الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى بكاملها، وسبق إحراز الهدف منافسة بين فينيسيوس جونيور، الذي مدّ قدمه اليسرى باتجاه الكرة، وحارس مرمى إلتشي هو الذي قفز باتجاه البرازيلي، حتى يلعب الكرة بيده اليمنى".

وختم الشريف حديثه: "حدث تصادم طفيف بين حارس مرمى إلتشي، والساق اليسرى للبرازيلي، ولا وجود هنا لمخالفة، لأن الكرة كانت في مجال تنافس بينهما، وعملية الارتماء كانت محاولة من حامي العرين لإبعاد الكرة، وكان مندفعاً باتجاه الكرة، دون أن يضع سلامته في عين الاعتبار، ولا وجود لمخالفة سبقت الهدف، والكرة لم تتجاوز خط المرمى، وهدف ريال مدريد كان صحيحاً".