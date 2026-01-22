- شهدت مباراة برشلونة وسلافيا براغ جدلاً تحكيمياً حول إلغاء هدف فرينكي دي يونغ في الدقيقة 50، حيث كان إريك غارسيا في موقف تسلل مؤثر على حارس المرمى. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن غارسيا حاول لعب الكرة مما أثر على رؤية الحارس، وهو ما اعتبر تداخلاً مع المنافس. - تقنية الفار أكدت صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف، حيث تبين أن غارسيا حجب رؤية الحارس، مما جعل الهدف غير صحيح.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي برشلونة ومُضيفه سلافيا براغ التشيكي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحة قرار إلغاء هدف النجم، فرينكي دي يونغ في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول تلك الحالة بقوله: "هجمة لصالح نادي برشلونة الإسباني، لتصل الكرة إلى فيرمن لوبيز، الذي سدّد الكرة باتجاه المرمى، وفي لحظة التسديد كان إريك غارسيا في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً على آخر ثاني مدافع لفريق سلافا براغ، وهو أوسكار دورلي، وطبعاً غارسيا ارتمى على الأرض في محاولة لتفادي حجب خط الرؤية بين الحارس والكرة المسددة، لكن غارسيا قام بمحاولة واضحة للعب الكرة القريبة منه، عندما رفع قدمه اليمنى إلى الأعلى تجاه مسار الكرة، ما أثر على حارس المرمى".

وتابع: "الحكم المساعد لم يتدخل هنا، بل جعل اللعب يستمر، ليقوم حارس المرمى، يندريخ ستانيك، بالتصدي لها، لكنها عادت باتجاه روبرت ليفاندوفسكي، الذي انطلق من مكان صحيح لا تسلل فيه، ولعب الكرة، لكن الحارس ردها، لتعود إلى فرينكي دي يونغ، الذي سجل الهدف الثالث لصالح برشلونة ضد سلافيا براغ، لكن الحكم المساعد رفع رايته بوجود حالة تسلل".

وختم الحكم الدولي السابق، جمال الشريف، حديثه: "لم يتم استئناف اللعب، حتى قامت تقنية الفار بالتحقق من الحالة، وتبين أن إريك غارسيا قام كما ذكرنا بمحاولة واضحة حتى يلعب الكرة، عندما رفع قدمه اليمنى إلى الأعلى تجاه مسار الكرة، ما حجب رؤية حارس المرمى، وهذا يعتبر تداخلاً مع المنافس، وبالتالي القرار الفني والنهائي للحكم كان صحيحاً، وهدف برشلونة الثالث الذي سجله فرينكي دي يونغ في الدقيقة 50 لم يكن صحيحاً".