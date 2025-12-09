هدف الأردن في مرمى مصر يثير الشكوك... جمال الشريف يشرح الحالة

- ودّع منتخب مصر كأس العرب 2025 بعد خسارته أمام الأردن 3-0، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بينما تأهل الأردن بالعلامة الكاملة. - أثار الهدف الأول للأردن جدلاً حول التسلل، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحته لوجود تغطية من كريم العراقي، مما جعل قرار الحكم المساعد صحيحًا. - ألغى الحكم هدفًا للأردن في الشوط الثاني بعد تدخل تقنية الفيديو، حيث تبين لمس الفاخوري الكرة بيده، وأكد الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لمصر.

ودّع منتخب مصر لكرة القدم، منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025" إثر خسارته، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأردني بنتيجة (3ـ0) في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، ليودع منتخب مصر البطولة دون انتصارات، برصيد نقطتين فقط في المركز الثالث، بينما تأهل منتخب الأردن بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات حققها في الدور الأول من المسابقة.

واهتزت شباك منتخب مصر في الشوط الأول، وحامت شكوك حول هدف الأردن، لاحتمال أن يكون مسبوقاً بتسلل، وقال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن الهدف الأردني: "في الدقيقة 19، تسديدة من خارج منطقة الجزاء تلامس عودة الفاخوري، ثم تحولت باتجاه زميله محمد أبو حشيش، الذي سجل الهدف الأول، في لحظة التسديد الأولى كان جميع لاعبي منتخب الأردن في موقف صحيح، وفي لحظة ملامسة الفاخوري الكرة، كان أبو حشيش في موقف صحيح أيضاً لا تسلل فيه لوجود تغطية من كريم العراقي، وبالتالي لا يُوجد تسلل وقرار الحكم المساعد كان صحيحًا".

وألغى الحكم هدفاً لمنتخب الأردن في بداية الشوط الثاني بعد احتسابه في مرحلة أولى، وقال الحكم المونديالي عن القرار: "كرة مرفوعة باتجاه عودة الفاخوري الذي التحم مع أحد المدافعين، ثم تقدم محرزاً الهدف الثالث للأردن، هنا تدخلت تقنية الفيديو لتستدعي الحكم، وقد تبين أن الفاخوري لمس الكرة بيده اليسرى وبعدها سيطر عليها، وألغى الحكم الهدف مع احتساب لمسة يد على المنتخب الأردني فكان قراره صحيحاً".

وأكد جمال الشريف قرار الحكم بإعلان ركلة جزاء في نهاية اللقاء وقال: "انزلق ياسين مرعي للوصول إلى الكرة بقدمه اليسرى، ولكنه لم ينجح في الوصول إليها، بل كان هناك صدام بين الفخذ الأيمن للمدافع المصري والساق اليسرى للمهاجم علي علوان. وقع اختلال توازن وسقوط وبالتالي مخالفة عرقلة واضحة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء وأنذر المدافع لوجود فرصة محققة للتسجيل. عندما تكون هناك محاولة للمنافسة على الكرة، هنا تخفض العقوبة من الطرد إلى الإنذار، فكان قراره صحيحاً".