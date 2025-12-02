- المنتخب المغربي الرديف يلفت الأنظار في كأس العرب بقطر، مرشحًا بقوة للتتويج بلقبه الثاني بعد فوزه في 2012، ويبدأ مشواره بمواجهة جزر القمر، ثم عمان، ويختتم بمباراة قوية ضد السعودية. - ياسين الصالحي، نجم الرجاء السابق، يبرز كأحد الأسماء اللامعة في تاريخ البطولة، حيث قاد المغرب للفوز في 2012 بتسجيله ستة أهداف، وتوج هدافًا وأفضل لاعب. - البطولة تطورت تحت لواء الفيفا، والمغرب مرشح قوي للفوز بفضل جودة التشكيلة والمدرب طارق السكتيوي، مع الاعتراف بوجود منافسين أقوياء.

يخطف المنتخب المغربي الرديف الأنظار في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باعتباره أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بلقبه الثاني تاريخياً، بعد تتويج "أسود الأطلس" بنسخة 2012، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في النسخة الحالية، الثلاثاء، بمواجهة منتخب جزر القمر، قبل أن يلتقي في الجولة الثانية منتخب سلطنة عمان، ثم يختتم مرحلة المجموعات بلقاء قوي أمام المنتخب السعودي. ويُعد نجم نادي الرجاء الرياضي السابق، ياسين الصالحي، واحداً من أبرز الأسماء المغربية، التي تركت بصمتها في تاريخ المشاركات العربية، بعدما قدّم أداءً استثنائياً في دورة 2012، مساهماً بشكل مباشر في تتويج "أسود الأطلس" بلقب البطولة.

وقاد الصالحي منتخب اللاعبين المحليين آنذاك إلى إحراز اللقب في السعودية، بعدما سجّل ستة أهداف في خمس مباريات، وتُوّج هدّافاً للبطولة وأفضل لاعب فيها. وقد هزّ شباك البحرين بهدف ضمن الفوز (4-0)، وأضاف رباعية في شباك اليمن في المباراة نفسها، قبل أن يسجّل هدفاً حاسماً أمام العراق في نصف النهائي (2-1).

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال الصالحي: "بطولة كأس العرب تعني لي الكثير في مسيرتي الكروية. أتذكر جيداً نسخة 2012، التي كانت شاهدة على تألقي برفقة العناصر الوطنية".

وأضاف أن "البطولة تطورت كثيراً من نسخة إلى أخرى، وأصبحت اليوم واحدة من أبرز المسابقات، خاصة بعد تنظيمها تحت لواء الاتحاد الدولي (فيفا). أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في دورة قطر 2025".

وتابع: "المغرب مرشح قوي للفوز باللقب، بفضل جودة التشكيلة وقيمة المدرب طارق السكتيوي، لكن يجب الاعتراف بوجود منتخبات قوية أخرى، سواء من أفريقيا أو آسيا"، واختتم قائلاً "البطولة تبدأ فعلياً في الدور الثاني، حينها ترتفع وتيرة المنافسة وتزداد الإثارة. لكن قبل ذلك، يجب ضمان الانتصار في دور المجموعات، وأعتقد أن المغرب سيتأهل دون عناء".