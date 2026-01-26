هداف السنغال يعترف: أخطأنا بالانسحاب من نهائي أمم أفريقيا

- اعترف بابي غاي، هداف منتخب السنغال، بخطأ فريقه في مغادرة الملعب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا ضد المغرب، بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل، مما أدى لتوقف المباراة عشرين دقيقة قبل العودة واستكمالها. - سجل غاي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول بعد إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء بطريقة "بانينكا"، وأشاد غاي بزميله ساديو ماني لدوره في تهدئة الفريق ودعوته للعودة للملعب. - شهد النهائي توترات كبيرة، بما في ذلك احتجاجات الجماهير ومحاولات اقتحام الملعب، مما استدعى تدخلات أمنية وأثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترف هداف منتخب السنغال لكرة القدم بابي غاي، بأن فريقه أخطأ بترك الملعب خلال المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام المغرب المضيف، ذلك في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أمس الأحد، وسجل غاي هدف الفوز لـ "أسود التيرانغا" على أصحاب الأرض بهدف نظيف بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في الرباط، الأسبوع الماضي في مباراة أثارت الكثير من الجدل.

واشتعل غضب السنغاليين في الدقائق الأخيرة من المواجهة، بعد حصول "أسود الأطلس" على ركلة جزاء، ليقرروا مغادرة الملعب، ما أدّى لتوقف المباراة لعشرين دقيقة، وبعد عودتهم إلى الملعب، أهدر إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، الركلة بطريقة صادمة، بعدما نفذها بطريقة بانينكا قبل أن يسجّل بابي غاي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول (د.94).

وقال بابي غاي لاعب خط وسط منتخب السنغال البالغ 26 عاما بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس: "نحن بشر في النهاية، أدركنا خطأنا وعدنا إلى أرض الملعب". وأضاف "أي شخص يمكن أن يرتكب خطأ". وأشاد غاي بزميله ساديو ماني، نجم النصر السعودي، الذي بقي على أرض الملعب داعياً زملاءه للعودة لإكمال المباراة. كما هيمن التوتر على السنغاليين، لا سيما بعد إلغاء هدف لهم على خلفية خطأ أثناء الهجمة قبل دقيقتين من منح دياز ركلة جزاء، وأضاف غاي بالإشارة إلى أن ماني "وجد الكلمات المناسبة في اللحظة المناسبة، وهذا يُظهر مدى أهميته بالنسبة لنا، نحن مدينون له بالشكر الجزيل".

وعبّر غاي عن مفاحأته بطريقة تنفيذ دياز للركلة على طريقة "بانينكا" قد تعرّض نتيجتها لانتقادات واسعة. وأردف "كان تصرّفاً جريئاً، ولم أكن لأجازف بذلك بنفسي"، وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أحال رسمياً واقعة الانسحاب وسلوك الجماهير إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الجهة المنظمة للبطولة، وكذلك إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان النهائي شاهداً على عدد كبير من الأحداث، إذ غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب، وحاول مشجعون سنغاليون اقتحام الملعب، ما أدى إلى توترات استدعت تدخلاً أمنياً، كما أدت هذه الأحداث إلى توتر في الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي بين المشجعين المغربيين والسنغاليين.