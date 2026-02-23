هدافو الدوري اللبناني.. ظهور عربي قوي أمام الأجانب

- تألق اللاعبون العرب في الدوري اللبناني لكرة القدم لموسم 2025-2026، حيث سيطروا على مراكز الهدافين، مع تصدر الجزائري هشام خلف الله القائمة بتسجيله 11 هدفًا، مما ساهم في تصدر نادي الأنصار الدوري. - يحتل اللبناني علي طنيش المركز الثاني بتسعة أهداف، يليه سيكو تراوري من بوركينا فاسو بثمانية أهداف، مما يعكس تنوع المواهب في الدوري. - اللاعبون العرب يحتلون أربعة من أول ثمانية مراكز في قائمة الهدافين، مما يبرز قدرتهم على المنافسة والتأثير في الدوري اللبناني.

فرضت الأسماء العربية نفسها بقوة في منافسات الدوري اللبناني لكرة القدم على صعيد التهديف بعد مرور 17 جولة من الموسم، حيث كانت للاعبين اللبنانيين والعرب بصمة واضحة في الهجوم وسيطروا على معظم المراكز في قائمة الهدافين لموسم 2025-2026.

وتصدر مهاجم نادي الأنصار متصدر الدوري اللبناني برصيد 41 نقطة، الجزائري، هشام خلف الله، قائمة الهدافين في بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم لموسم 2025-2026، بتسجيله 11 هدفاً، والتي ساهم فيها في تصدر بطل الموسم الماضي الجدول متقدماً على جميع المنافسين، وتميز مستوى خلف الله بالمهارة الفردية وسرعة التحرك على الأطراف وقدرته على الاختراق وتسجيل الأهداف.

ويحتل اللاعب اللبناني نجم الأنصار، علي طنيش، وصافة ترتيب الهدافين في الدوري اللبناني، بتسجيله تسعة أهداف، في حين يحتل المركز الثالث في القائمة مهاجم نادي الحكمة لاعب بوركينا فاسو، سيكو تراوري، الذي سجل ثمانية أهداف مع فريقه بعد 17 مباراة حتى الآن، وهو يلعب في مركز رأس الحربة ويملك مهارات فردية مميزة في الهجوم.

أما نجم منتخب لبنان ولاعب نادي جبيل، اللبناني، حسن معتوق، فيحتل المركز الرابع برصيد سبعة أهداف، ومثله مهاجم نادي النجمة، الكيني، مسعود جمعة، الذي سجل سبعة أهداف، بينما يحتل مهاجم نادي العباسية، الغاني، عيسى أكوكا، المركز السادس في القائمة بتسجيله ستة أهداف، ثم المهاجم اللبناني، علي قصاص، لاعب نادي النجمة سابعاً برصيد ستة أهداف، وفي المركز الثامن في قائمة الهدافين، النيجيري، فيكتور سامسونين، لاعب نادي شباب الساحل الذي سجل خمسة أهداف.

وبالمجمل يحتل اللاعبون العرب أربعة مراكز من أصل أول ثمانية في ترتيب قائمة الهدافين في موسم 2025-2026، والمراكز الأول والثاني والرابع في الترتيب، مما يؤكد قوة اللاعب العربي في الدوري اللبناني وقدرته على منافسة اللاعبين الأجانب في تسجيل الأهداف ومساعدة أنديتهم لاحتلال مراكز متقدمة في الترتيب العام.