هجوم نيجيريا يختبر قوته أمام دفاع المغرب في كأس أمم أفريقيا

- منتخب نيجيريا يمتلك أقوى خط هجوم في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حيث سجل 14 هدفاً في خمس مباريات، مما يجعله مرشحاً قوياً للفوز باللقب بفضل ترسانة النجوم في الخط الأمامي. - رغم المشاكل الدفاعية في بداية البطولة، نجح منتخب "النسور الخضراء" في الوصول إلى نصف النهائي، حيث سيواجه المغرب الذي يمتلك أفضل دفاع، مما يجعل المباراة اختباراً حقيقياً لقدرات نيجيريا الهجومية. - منتخب المغرب استقبل هدفاً وحيداً في البطولة، مما يعكس قوة دفاعه بقيادة الحارس ياسين بونو، الذي سيحاول التصدي لهجوم نيجيريا القوي.

يملك منتخب نيجيريا قدرات هجوميّة تُرعب منافسيه في كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب. فمنذ انطلاق البطولة، سجل منتخب نيجيريا أهدافاً في كل المباريات، بداية بالانتصار على تنزانيا (2ـ1) ثم على تونس (3ـ2) ثم على أوغندا (3ـ1)، وفي ثمن النهائي، هزم موزامبيق (4ـ0)، وفي ربع النهائي، فاز على الجزائر بنتيجة (2ـ0). وسجلت نيجيريا 14 هدفاً، أي بمعدل قارب ثلاثة أهداف في اللقاء الواحد لحدّ الآن، وهي تملك أقوى خط هجوم في البطولة.

وبفضل ترسانة النجوم في الخط الأمامي، نجح منتخب "النسور الخضراء" في الوصول إلى المربع الذهبي، ويظهر في ثوب المرشح القوي لحصد اللقب، نظراً إلى الأسماء التي يملكها والقادرة على التألق، وقد نجح الخط الأمامي في تعويض المشاكل الدفاعية التي ظهرت في بداية البطولة بما أن شباك المنتخب النيجيري اهتزت في أول ثلاث مباريات في المسابقة خلال الدور الأول، وقبل هدفين أمام منتخب تونس الذي كان قريباً من التعادل بعد توفر فرصة له في الوقت البديل لحصد نقطة أمام نيجيريا بعد التأخر (3ـ0)، ثم عاد منتخب تونس من بعيد وذلل الفارق.

وسيكون هجوم نيجيريا في اختبار حقيقي عندما يُواجه منتخب المغرب في نصف النهائي، ذلك أن الصراع سيكون بين أفضل هجوم في هذه النسخة وأفضل خطوط الدفاع، ذلك أن منتخب المغرب قبل هدفاً وحيداً في البطولة لحدّ الآن، كان في الجولة الثانية أمام مالي من ركلة جزاء، ولن يكون من السهل هزّ شباك الحارس ياسين بونو الذي سيحاول الدفاع عن أرقامه المحققة منذ بداية البطولة بفضل الانسجام بين اللاعبين، ولكن التحدي سيكون مضاعفاً في هذه المباراة، حيث سيكون تفادي خطر هجوم نيجيريا بمثابة الإنجاز الكبير.