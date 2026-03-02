هتان باهبري يوجه رسالته إلى رينارد قبل مونديال 2026

- تألق هتان باهبري، نجم نادي الخلود، في الدوري السعودي بتسجيله هدفين ضد فريق نيوم، مما يعزز فرصه للعودة إلى منتخب السعودية والمشاركة في مونديال 2026. - باهبري، الذي سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 24 مباراة، يطمح للفت انتباه المدرب هيرفي رينارد، مؤكداً على رغبته في تقديم أفضل أداء لخدمة الوطن. - آخر مشاركة لباهبري مع المنتخب كانت في نوفمبر 2022 ضد المكسيك، ويأمل في استعادة مكانه في التشكيلة الوطنية.

وجّه نجم نادي الخلود، هتان باهبري (33 عاماً)، رسالة إلى مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، قبل انطلاق مونديال 2026، الذي سيقام في الصيف القادم، بعدما خطف المهاجم الأنظار إليه وبقوة، في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم.

واستطاع هتان باهبري تسجيل هدفين في شباك فريق نيوم، في المباراة التي انتصر فيها الخلود (2-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وهي الأولى للمهاجم المخضرم في المسابقة المحلية منذ 10 سنوات، وفق ما ذكره موقع "سوفا سكور" للإحصائيات الرياضية.

ويُعد هتان باهبري أحد أفضل المهاجمين المحليين في منافسات الدوري السعودي وكأس الملك لكرة القدم، بعدما تمكن من تسجيل ستة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال خوضه 24 مباراة، الأمر الذي يجعله يوجه رسالة مباشرة إلى مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، بعدما قال في تصريحاته: "هدفي تقديم كل ما لدي مع نادي الخلود من أجل مساعدة الفريق على الوصول لأفضل مركز ممكن، بالإضافة لرغبتي في العودة للمنتخب والمشاركة في مونديال 2026".

وأضاف ذاكراً "أحلم بخوض منافسات بطولة كأس العالم القادمة مع منتخب السعودية، وسأحاول تقديم أفضل المستويات لخدمة الوطن، أحترم جميع زملائي اللاعبين، فأنا لدي القدرة على حجز مقعد بقائمة المدرب هيرفي رينارد، وكل شيء وارد، وسأعمل جاهداً على جذب أنظار الجهاز الفني للمنتخب، وهدفي مواصلة العمل ومساعدة الفريق بالمباريات القادمة".

ويذكر أن هتان باهبري، لعب آخر مرة مع منتخب السعودية، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، في المواجهة التي خسرها "الأخضر" أمام منتخب المكسيك، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر عام 2022، وتوّج بها منتخب الأرجنتين، الذي انتصر على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.