- تستعد هايتي للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد غياب 52 عاماً، ضمن مجموعة صعبة تضم البرازيل والمغرب واسكتلندا، في بطولة تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - تأهلت هايتي بعد تصدرها مجموعتها في تصفيات الكونكاكاف، رغم التحديات السياسية والأمنية، بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان مينييه، الذي يعتبر بلوغ كأس العالم أبرز إنجازاته. - يعوّل المنتخب على مهاجمه دوكنس نازون، الذي سجل 44 هدفاً دولياً، ويسعى لتحقيق أول نقطة لهايتي في تاريخ كأس العالم، مع الحفاظ على حلم التأهل لدور الـ16.

تنتظر هايتي بداية رحلتها في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد غياب دام 52 عاماً، حين تخوض غمار نسخة 2026 ضمن منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب كلّ من البرازيل والمغرب وكذلك اسكتلندا، وهي من دون شك واحدة من أصعب مجموعات هذه النسخة التي يُشارك فيها 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ، وتقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وظهر منتخب هايتي لأول مرة في كأس العالم خلال بطولة 1974 في ألمانيا الغربية، وودّع يومها المنافسات من الدور الأول، في حين تبقى أبرز إنجازاته القارية التتويج بلقب الكأس الذهبية عام 1973 وأمم الكاريبي عامي 1979 و2007، ويحتلّ حالياً المركز الـ83 عالمياً في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تأهل المنتخب الملقب بـ"غريندايزر" إلى كأس العالم بعد مشوارٍ مميز في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، بعدما تصدّر مجموعته في الدور الحاسم متفوقاً على هندوراس وكوستاريكا وكذلك نيكاراغوا، مع العلم أنّه اضطر إلى خوض مبارياته البيتية خارج الديار بسبب الأواضع السياسية والأمنية التي كانت شهدتها الجزيرة آنذاك.

ويشرف على منتهب هايتي منذ عام 2024 المدرب الفرنسي سيباستيان مينييه، الذي راكم خبرة طويلة مساعدَ مدرب في فرنسا وقارة أفريقيا قبل أن يتولى تدريب منتخبات الكونغو وكينيا وغينيا الاستوائية، ويُعد بلوغ كأس العالم مع هايتي أبرز إنجاز في مسيرته التدريبية حتى الآن.

ويعوّل المنتخب بشكل كبير على مهاجمه المخضرم دوكنس نازون، أحد أبرز نجوم الكرة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو الذي خاض مسيرة احترافية متنوعة بين فرنسا وإنكلترا وبلجيكا واسكتلندا وبلغاريا وتركيا وإيران، مع الإشارة إلى أنّه سجل 44 هدفاً في 74 مباراة دولية، ليصبح بعيداً بفارق ثلاثة أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي الذي يحمله اللاعب إيمانويل سانون.

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واستطاع نازون أن يتوج نفسه بطلاً لإحدى أبرز اللحظات في تصفيات الكونكاكاف، يوم سجل ثلاثية "هاتريك" أمام كوستاريكا في سبتمبر/ أيلول 2025، قاد من خلالها بلاده إلى تعادلٍ بنتيجة 3-3 بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، وهو من دون شك سيحاول مساعدة فريقه لشق طريقة في مجموعة صعبة للغاية، إذ يريد المنتخب تخطي فكرة مجرد المشاركة. وحول ذلك قال المدير الفني مينييه في تصريحات قبل انطلاق الحدث: "هدفنا الأول يتمثّل في حصد أول نقطة بتاريخ هايتي في كأس العالم، مع الإبقاء على حلم التأهل إلى دور الـ16 قائماً، أنتظر من اللاعبين أن يُظهروا الروح القتالية والترابط فيما بينهم وأن يقدّموا أفضل صورة ممكنة. إنها فرصة استثنائية لهايتي، ولا نحصل على مثل هذه الفرص كثيراً".