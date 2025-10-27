هاني أبو ريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن كأس العرب

- أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، التحرك لحل أزمة مشاركة لاعبي نادي بيراميدز مع منتخب مصر في كأس العرب "قطر 2025"، بسبب تعارض مباريات الدوري الممتاز مع البطولة. - تواصل أبو ريدة مع رئيس رابطة الأندية المحترفة لتأجيل مباريات بيراميدز لضمان مشاركة اللاعبين مع المنتخب، رافضًا اقتراحات عدم المشاركة في البطولة. - مدرب المنتخب حلمي طولان يراهن على لاعبي بيراميدز مثل أحمد الشناوي وأحمد سامي، بعد لقاء جمعه مع إدارة النادي لبحث تأجيل المباريات.

أكد رئيس اتحاد كرة القدم المصري هاني أبو ريدة (71 عاماً) التحرك في الساعات الأخيرة لحل أزمة حضور نجوم نادي بيراميدز رفقة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، المقررة إقامتها خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال هاني أبوريدة، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم في "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "منتخب مصر المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، هم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر المقبل".

وتابع هاني أبو ريدة: "تواصلت مع رئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب المصري". وأضاف:" رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان (75 عاماً)، مدرب المنتخب المصري، نجح في إعداد اللاعبين".

ويأتي هذا التحرك بعد لقاء جمع المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان،وإدارة نادي بيراميدز، وخلاله، طالب نادي بيراميدز بتأجيل مباراتين له في الدوري، لتتسنى الموافقة على انضمام لاعبيه الدوليين إلى المنتخب الثاني في كأس العرب. ويراهن مدرب المنتخب المصري على عدد لا بأس به من لاعبي بيراميدز، مثل أحمد الشناوي وأحمد سامي وكريم حافظ ومروان حمدي وأحمد عاطف قطة ومحمود عبد الحفيظ.