هانسي فليك يعلق على إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة وتدريبه مستقبلاً

علّق المدير الفني لنادي برشلونة الألماني هانسي فليك (60 عاماً) على إمكانية عودة أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) إلى صفوف النادي الكتالوني وتدريبه مستقبلاً، بعد رحيله عن قلعة "البلاوغرانا" في عام 2021 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الفضول الكبير بين الجماهير التي تتابع كل تحركات نجمها السابق، خاصة بعد زيارته الأخيرة إلى ملعب كامب نو بشكل مفاجئ.

وقال هانسي فليك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة أثلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني غداً السبت، وأبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الجمعة، بعدما طُلب منه التعليق على هذه الزيارة المفاجئة لميسي، وكذلك على إمكانية تدريبه في يوم من الأيام: "لماذا لا أدرب ميسي؟ إنه أفضل لاعب في السنوات العشر الأخيرة أو أكثر، لطالما أحببت مشاهدته يلعب، ما يفعله مذهل، سيكون جيداً مع أي فريق، ولكن عقده ينتهي في 2028، وعقدي ينتهي في 2027، الأمر لا يعتمد عليّ".

وأصبحت إمكانية عودة ميسي لارتداء قميص برشلونة مرة أخرى، واللعب تحت قيادة المدرب هانسي فليك، محور حديث واسع ونقاشات غير رسمية بين المتابعين، لتعيد الأمل والأحلام بجولة جديدة للنجم الأرجنتيني مع النادي. ولا يزال اسم ميسي يتردد بقوة في أرجاء برشلونة منذ زيارته المفاجئة إلى ملعب كامب نو الأسبوع الماضي، إذ اطلع على الملعب الجديد بعد افتتاحه جزئياً خلال حصة تدريبية خاصة للفريق الكتالوني، وأثارت هذه الزيارة حماسة الجماهير، بعدما شارك صوراً له على أرضية الملعب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام وكتب: "أتمنى أن أتمكن يوماً من العودة، وليس فقط لأودعكم بصفتي لاعباً، كما لم أتمكن من ذلك أبداً".

كما صرح ميسي، في حديثه لصحيفة سبورت الخميس الماضي، بأنه كان يتمنى الاعتزال مع نادي برشلونة وعدم الرحيل عن صفوف الفريق، ليفتح الباب أمام عودته مستقبلاً مشجعاً للنادي الكتالوني بقوله: "برشلونة بيتي، مكاني، شعبي، كنت أتمنى أن أكمل مسيرتي كلها هناك من دون أن أضطر للرحيل أو اللعب في نادٍ آخر في أوروبا، سأعود، سأكون في الملعب مشجعاً مثل الجميع، أتابع الفريق والنادي وأهتف كأي محب آخر، حالياً سأبقى هنا في ميامي لسنوات أخرى على الأرجح، لكننا سنعود إلى نادي برشلونة، لأنه كما قلت دائماً هو مكاني، بيتي، نشتاق إليه كثيراً، وسنعود".