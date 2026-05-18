هانسي فليك يجدد عقده مع برشلونة.. النجاحات تجرّ الثقة

- توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع المدرب الألماني هانسي فليك لتمديد عقده حتى يونيو 2028، مع خيار لموسم إضافي، مما يعكس التزام النادي بمشروعه الناجح محلياً وأوروبياً. - خلال موسمين، قاد فليك برشلونة لتحقيق خمسة ألقاب من أصل ثمانية، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني، وأعاد الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار أوروبا. - تميز فليك بإحياء فلسفة برشلونة بالاعتماد على المواهب الشابة، حيث منح الفرصة لثلاثة عشر لاعباً من أكاديمية "لاماسيا"، مما يعزز التوازن بين الخبرة والشباب.

حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل مدربه الألماني هانسي فليك بعدما توصّل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد المدرب الألماني حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، مع وجود خيار يسمح بإضافة موسم آخر، في خطوة تؤكد تمسك النادي بالمشروع الذي أعاد الفريق إلى واجهة المنافسة محلياً وأوروبياً.

وجرى توقيع العقد الجديد، اليوم الاثنين، داخل مكاتب النادي بحضور عدد من مسؤولي برشلونة، يتقدمهم رافا يوستي وديكو، إلى جانب الرئيس خوان لابورتا، في مشهد عكس حجم الرضا داخل الإدارة عن العمل الذي قام به المدرب الألماني منذ وصوله إلى ملعب كامب نو.

وخلال موسمين فقط، نجح فليك في تحويل برشلونة من فريق يعيش حالة من التخبط وعدم الاستقرار إلى مشروع متكامل قادر على فرض شخصيته مجدداً، فبعدما أعاد الأمل إلى الجماهير في موسمه الأول، جاء الموسم الثاني ليؤكد أن ما يحدث لم يكن مجرد انتفاضة مؤقتة، بل بداية لمرحلة جديدة أعادت النادي إلى موقعه الطبيعي بين كبار أوروبا.

وارتبط اسم فليك سريعاً بالنجاحات، بعدما قاد برشلونة إلى حصد خمسة ألقاب من أصل ثمانية ممكنة، بينها لقبان متتاليان في الدوري الإسباني، إضافة إلى كأسَي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وجاء التتويج الأخير بالدوري بطعم خاص، بعدما حسمه الفريق عقب انتصار تاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو.

ولم تقتصر بصمة المدرب الألماني على النتائج فقط، بل امتدت إلى إعادة إحياء فلسفة برشلونة القائمة على الاعتماد على المواهب الشابة، فمنذ توليه المهمة، منح فليك الفرصة لثلاثة عشر لاعباً من أكاديمية "لاماسيا" للظهور مع الفريق الأول، في تأكيد واضح لثقته بالمواهب المحلية وقدرته على تطويرها.

كما نجح فليك في إيجاد التوازن بين الخبرة والشباب داخل التشكيلة، مع اعتماد أسلوب هجومي أعاد الحيوية إلى أداء برشلونة، ليصبح الفريق أكثر قدرة على المنافسة في جميع البطولات، وبفضل هذا المشروع، بات النادي يرى في المدرب الألماني حجر الأساس لمرحلة جديدة يأمل من خلالها مواصلة حصد الألقاب واستعادة الهيمنة الأوروبية.