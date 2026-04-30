هانسي فليك يتلقى أخباراً جيدة قبل مباراة الكلاسيكو

تلقى مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (61 عاماً)، ثلاثة أخبار بعودة الثلاثي: رافينيا، وبيرنال، وكريستنسن إلى التدريبات، وبالتالي سيستعيد الفريق خدمات لاعبين يمكنهم أن يقدموا الإضافة خلال آخر المباريات من الدوري الإسباني لكرة القدم، وعانى الفريق في الأسابيع الماضية، من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، التي حدّت من هامش الاختيار، وجعلت المدرب يعتمد على لاعبين في غير مراكزهم.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، الأربعاء، أن البرازيلي رافينيا شرع في التدريبات مع الفريق ضمن خطة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل مباراة الكلاسيكو، التي ستقام يوم 10 مايو/أيار، في موعد قد يكون احتفالياً بالحصول على لقب "الليغا" بما أنه يتقدم بفارق مريح عن غريمه التاريخي، ريال مدريد، وتُعتبر عودة رافينيا مهمة للغاية قياساً بكل من بيرنال، وكريستنسن، ذلك أن غياب لامين يامال ترك المدرب دون الكثير من الخيارات.

وكان رافينيا قد تعرّض إلى إصابة خلال معسكر منتخب البرازيل الشهر الماضي، ولم يُعاود الظهور مع نادي برشلونة، ليُحرم فليك من خدماته بما أنه يُعتبر لاعباً مهماً وحاسماً في حساباته الفنية. وقد برز في المباريات الأخيرة وساعد الفريق في مباريات عديدة، ولهذا فإن عودته ستكون مهمة لفريقه وكذلك لمنتخب البرازيل الذي تعرّض عدد كبير من نجومه إلى الإصابات. وقد ظهر تأثير غياب رافينيا في أداء الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام خيتافي، فقد وجد برشلونة صعوبات كبيرة قبل تحقيق الانتصار، ولهذا فإن المدرب فليك سيقحم البرازيلي متى كان جاهزاً بشكل كامل حتى ينجح في حسم مباراة الكلاسيكو بعد أن ضمن التتويج.