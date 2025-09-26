- تمكن نادي برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك من تجاوز غياب النجم لامين يامال، حيث لم يخسر أي مباراة في غيابه هذا الموسم، على عكس الموسم الماضي الذي شهد تراجعاً في الأداء. - في الموسم الماضي، غاب يامال عن ثلاث مباريات، حيث تعادل الفريق في واحدة وخسر اثنتين، مسجلاً ثلاثة أهداف فقط، بينما تلقى خمسة أهداف. - في الموسم الحالي، فاز برشلونة في جميع المباريات الأربع التي غاب عنها يامال، مسجلاً 14 هدفاً وتلقى هدفين فقط، مما يعكس تطور الأداء الجماعي تحت قيادة فليك.

تخطى نادي برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك (60 سنة)، الفترة الصعبة بغياب نجمه الأول في التشكيلة الإسباني الموهوب لامين يامال، إذ لم يخسر أي مواجهة غاب عنها الشاب مؤخراً، عكس ما حصل في الموسم الماضي عندما غاب اللاعب عن التشكيلة الأساسية.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الجمعة، مقارنة بين نتائج نادي برشلونة في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي خلال الفترة التي غاب عنها لامين يامال عن تشكيلة المدرب فليك، إذ خاض النادي الكتالوني ثلاث مباريات من دون يامال في الموسم الماضي (تعادل في مباراة وخسر مباراتين) وسجل ثلاثة أهداف فقط، ما أكد تأثر الهجوم للغاية، في وقت تلقت الشباك خمسة أهداف.

في المقابل، غاب يامال عن برشلونة في أربع مباريات الموسم الحالي 2025-2026، واللافت أن النادي فاز في جميعها، وسجل 14 هدفاً وتلقى هدفين فقط في شباكه، وظهر الهجوم بمستوى قوي، وكان قادراً على إنهاء المباريات بنتائج عريضة لولا تضييع عدد كبير من الفرص أمام المرمى، وهي الأرقام التي أكدت عمل فليك الكبير على المجموعة، بعيداً عن التركيز على العمل الفردي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فليك نجح بالمجموعة في المباريات التي غاب عنها لامين يامال، رغم أهميته الكبيرة في التشكيلة الأساسية، وخصوصاً في خط الهجوم، كما أن المدرب الألماني طوّر مستوى الفريق كثيراً على صعيد العمل الجماعي دفاعياً وهجومياً، وبدا هذا الأمر واضحاً على الأداء الذي يُقدمه حتى الآن، وخصوصاً في المواجهات خارج الأرض، أبرزها أوّل مواجهة من دوري أبطال أوروبا أمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي.