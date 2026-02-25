هانسي فليك فرض انضباطاً أكبر.. نجمَا برشلونة يكشفان الحقيقة

فرض مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني، هانسي فليك (61 سنة)، انضباطاً أكبر في الفترة الأخيرة مع لاعبي النادي الكتالوني، وخصوصاً بعد الخسارتين المتتاليتين أمام كل من أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وجيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

وكشف نجمَا نادي برشلونة، فيران توريس وبيدري، عن توجه المدرب هانسي فليك نحو صرامة أكبر في الفترة الأخيرة في تعامله مع اللاعبين، وخصوصاً على صعيد الالتزام بتوقيت التدريبات، الذي بالنسبة للمدرب الألماني خط أحمر، ويجب أن يكون أول ما يلتزم به اللاعبون من أجل التحضير بأفضل طريقة ممكنة لخوض المباريات، وتقديم مستويات قوية فنياً وبدنياً على أرض الملعب.

وفي هذا الإطار تحدث نجم النادي الكتالوني، بيدري، العائد من الإصابة مؤخراً، خلال ظهوره في برنامج خاص على قناة إل هومينغويرو الإسبانية، عن صرامة فليك في موعد التدريبات مؤخراً وقال: "بالنسبة لهانسي فليك، إذا كان موعد التدريب الساعة 11:00 ووصلت الساعة 11:00 وثلاث ثوانٍ، فأنت تُعد من المتأخرين على التدريبات".

في المقابل أشار المهاجم فيران توريس، هداف نادي برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، والذي شارك مع بيدري في البرنامج نفسه، بحلقة أمس الاثنين، إلى صرامة فليك مؤخراً وقال: "غيّر هانسي فليك قوانين الوصول متأخراً إلى التدريبات، وفي حال الوصول متأخراً يوم المباراة، سيكون عليك دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو".

يُذكر أن نادي برشلونة يتحضر مع المدرب هانسي فليك لخوض مباراتين في غاية الأهمية، الأولى أمام فياريال صاحب المركز الثالث في الترتيب، يوم السبت المقبل، في منافسات الجولة الـ26 من الليغا، والثانية القمة المُنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في ملعب كامب نو، التي يحتاج فيها النادي الكتالوني لريمونتادا كبيرة من أجل تعويض خسارة الذهاب برباعية نظيفة.