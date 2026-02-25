هاميلتون ينتظر سباق أستراليا للحكم على جهوزية فيراري

- يتطلع لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، إلى انطلاق بطولة العالم في فورمولا 1 في أستراليا يوم 8 مارس، لتقييم قدرات سيارته بعد إخفاقه في الموسم الماضي مع الفريق. - أشار هاميلتون إلى أن الإشادة التي حصدها فريقه بعد التجارب في البحرين لا تعني بالضرورة نجاحاً في السباقات الرسمية، حيث يظل الحكم النهائي معلقاً حتى بدء السباق الأول. - أظهرت تجارب البحرين تحسناً في أداء فيراري بفضل التعديلات، مما قلص الفارق مع مكلارين وريد بول، لكن السباقات الرسمية قد تكشف عن معطيات مختلفة.

يتطلع سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، إلى انطلاق بطولة العالم في فورمولا 1، حتى يكون قادراً على الحكم على قدرات سيارته بشكل فعلي، وذلك خلال المرحلة الأولى التي ستقام في أستراليا يوم 8 مارس/آذار المقبل، إذ يطمح سائق مرسيدس سابقاً، إلى تعويض إخفاقه في الموسم الماضي، بفشله في الصعود على منصّة التتويج، طوال مراحل البطولة وذلك في موسمه الأول مع فريق فيراري الذي كان صادماً.

وقال هاميلتون في تصريحات نقلها موقع "ف1.أوتوجورنال" الفرنسي، الثلاثاء بشأن الإشادة التي حصدها فريقه بعد التجارب التي أقيمت في البحرين في الأيام الماضية: "لا أعرف ما رأي الآخرين، أو ما إذا سيكون الوضع أفضل بالفعل، سنرى. أعتقد أننا لن نعرف ذلك حقًا حتى نخوض السباق الأول بكل تفاصيله. جميعنا نحاول فهم كيف سيبدو الوضع في ظروف السباق". وكان هاميلتون قد صرّح في وقت سابق، بأن كل الأحداث التي شهدها الموسم الماضي، دخلت طيّ التاريخ، وكل تركيزه الآن منصبّ على النجاح في الموسم الجديد.

وتميز ثنائي فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، خلال التجارب التي أقيمت في البحرين استعداداً للموسم الجديد، حيث كانت معدلات السرعة جيدة، قياساً بالموسم الماضي، وتمّ تقليص الفارق عن بقية السيارات وخاصة مكلارين التي فازت ببطولة الصانعين، وكذلك سيارة ريد بول، ويعود ذلك إلى التعديلات التي تمّ إدخالها على فيراري من أجل تطوير الأداء، ولكن المعطيات قد تختلف خلال المواعيد الرسمية، خاصة وأن ظروف السباقات تكون مختلفة عن التجارب.