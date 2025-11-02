هاميلتون يمتلك بنداً سرياً في عقده مع فيراري... هذه تفاصيله

- يملك لويس هاميلتون بنداً سرياً في عقده مع فيراري يتيح له تجديد العقد لعام إضافي دون موافقة الإدارة، وهو أمر نادر في عالم الفورمولا 1، مما يعكس طموحه في مواصلة مسيرته حتى تحقيق اللقب الثامن. - رغم الضغوط التي واجهها في موسمه الأول مع فيراري، يثق هاميلتون في تحسين أدائه بالموسم الثاني، مما يعزز فرص الفريق في العودة لمنصة التتويج. - يُعتبر عقد هاميلتون مع فيراري سابقة في الرياضة، حيث يتيح له التحكم في مستقبله المهني دون قيود إدارية.

يملك سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، بنداً سرياً في عقده، يتيح له التصرف دون الرجوع إلى الإدارة، التي ذكرالعديد من وسائل الإعلام العالمية، نقلاً عنها، أنها تأمل في رحيل بطل العالم سبع مرات مع نهاية عام 2026.

وكشفت شبكة "إي إس بي أن" الأميركية، أمس السبت، أن هاميلتون يدرك جيداً حجم الضغوط الكبيرة، التي يتعرض لها، بعدما فشل في إثبات نفسه خلال موسمه الأول مع فريق فيراري، الذي وقّع معه عقداً ينتهي في عام 2026، لكن البند السري في عقده يتيح لصاحب الأربعين عاماً تجديد عقده لمدة عام إضافي، دون أن تتمكن إدارة الفريق الإيطالي من رفض ذلك، وهو أمر يُعد نادر الحدوث في عالم فورمولا 1.

وتابعت أن عقد لويس هاميلتون مع فريق فيراري يشبه ما يفعله نجوم كرة القدم، الذين يحصلون على تمديد لمدة عامين، وإمكانية التمديد لعام آخر، لكن البريطاني جعل الفريق الإيطالي يوافق على تجديد عقده آلياً، دون الرجوع إلى إدارته، وهي سابقة لم يشاهدها أحد في عالم الرياضة حتى الآن، ما يعني أن صاحب الأربعين عاماً مستمر بتطبيق ما يطمح إليه، وهو مواصلة مسيرته الاحترافية، حتى يحصل على لقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

وختمت الشبكة تقريرها، بأن لويس هاميلتون لن يكون عالة على فريق فيراري، لأنه أكد في أكثر مناسبة، أثناء حديثه مع وسائل الإعلام، صعوبة ما واجهه خلال موسمه الأول، وبخاصة عدم قدرته على التأقلم مع السيارة الجديدة، لكنه يدرك أن الموسم الثاني سيكون جيداً، وبإمكانه إظهار المنافسة الحقيقية، وإعادة الفريق الإيطالي إلى منصة التتويج، وبعدها يمكنه تفعيل بند عقده السري، ومواصلة رحلته في عالم سباقات فورمولا 1، خلال موسم 2027.