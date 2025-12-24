هاميلتون يعترف بموسمه الصعب مع فيراري: "كابوس"

- لويس هاميلتون، سائق فيراري البريطاني، وصف موسمه الأول مع الفريق بأنه "كابوس"، حيث أنهى الموسم في المركز السادس بفارق 86 نقطة عن زميله شارل لوكلير، معترفاً بأنه قدم أسوأ موسم في مسيرته بسبب عدم التأقلم مع السيارة الجديدة. - صحيفة ديلي ميل أشارت إلى أن هاميلتون لم يشعر بالانسجام مع سيارته بسبب افتقارها للسرعة والثبات في المنعطفات، بالإضافة إلى التحديات التي واجهها بعد 12 موسماً مع مرسيدس. - رغم الأداء الجيد في أواخر الربيع، ظهرت المشكلات في أغسطس، ويأمل هاميلتون في تطوير السيارة لتحقيق طموحاته بالفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة.

لم يستطع سائق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، تقبّل الموسم الصعب الذي عاشه في تجربته الجديدة بشكل سهل، بل وصف الأمر بأنه "كابوس"، بسبب خيبة الأمل الكبيرة، التي واجهها بطل العالم في سبع مناسبات، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس، متأخراً بفارق 86 نقطة عن زميله شارل لوكلير من إمارة موناكو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الثلاثاء، أنّ هاميلتون يعلم جيداً حجم الضغوط التي واجهها في مرحلته مع فريق فيراري، لكن صاحب الأربعين عاماً بات مقتنعاً بأنه قدّم أسوأ موسم في مسيرته الاحترافية في عالم بطولات العالم لسباقات فورمولا 1، لأنه لم يستطع نهائياً التأقلم بشكل جيد مع السيارة الجديدة، عقب السنوات الطويلة التي قضاها مع فريق مرسيدس.

وتابعت الصحيفة أن هاميلتون اعترف لإدارة فريق فيراري، بأنه لم يشعر نهائياً بالانسجام مع سيارته، لأنها تفتقر إلى السرعة العامة، وعانى كثيراً من أجل تحقيق الثبات في أثناء المنعطفات، بالإضافة إلى أنّ التغييرات التي جرت على نظام التعليق جاءت بنتائج عكسية، فضلاً عن عدم قدرته على التعايش مع فريقه الجديد، بعدما أمضى 12 موسماً مع "مرسيدس".

وأردفت "ديلي ميل": "في شهر مايو (أيار) الماضي، أعلن هاميلتون لوسائل الإعلام، انضمامه إلى فريق فيراري بعقلية منفتحة للغاية، لكنه لم يعرف ما يواجه من صعوبات، معترفاً بشكل واضح، بأنه يعيش تحت ضغط التحدي"، إلا أنه لم يكن يتوقع عدم قدرته على منافسة زميله لوكلير، بالإضافة إلى أن توقف تطوير السيارة في منتصف عام 2025، استعداداً لتغيير قوانين فورمولا 1 المرتقب العام المقبل، لعب دوراً سلبياً في عدم قدرته على المنافسة في السباقات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن هاميلتون تقبل في نهاية المطاف عدم تطوير سيارته، رغم أن الأداء الذي قدمه في أواخر الربيع وبداية الصيف كان جيداً إلى حدّ ما، إلا أن المشكلات الحقيقية ظهرت في شهر أغسطس/ آب الماضي، والمعاناة الحقيقية عاشها في سباق الجولة الختامية في أبوظبي، غير أنّه يعوّل للغاية على قدرة الإدارة على تطوير السيارة بشكل يتناسب مع حجم طموحاته الموسم المقبل، كونه يسعى إلى تحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرته.