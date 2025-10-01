هاميلتون يعارض سياسة القيود المالية المفروضة في فورمولا 1

- لويس هاميلتون يرى أن القيود المالية في "فورمولا 1" لم تقلل الفجوة بين الفرق، حيث يسيطر فريق مكلارين على البطولة بفضل تألق سائقيه أوسكار بياستري ولاندو نوريس. - سقف الميزانية الذي تم تحديده في 2021 لم يغير الوضع، إذ أن مكلارين تتصدر بفارق 333 نقطة، وتستعد للاحتفاظ ببطولة الصانعين، بينما يتوقع هاميلتون تغييرات في الموسم المقبل. - تعديلات مستمرة في "فورمولا 1" تهدف لزيادة التنافس بعد سيطرة ريد بول سابقاً، ومكلارين حالياً.

اعتبر سائق فريق فيراري، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، أن القيود المالية المفروضة من خلال سقف التكلفة، قد ساهمت في جعل موسم 2025 لـ "فورمولا 1" أقل إثارة، في سباق التنافس على حصد المراتب الأولى بين مختلف المشاركين. وقد تم تحديد سقف الميزانية في عام 2021 لتقليل فجوة الإنفاق بين المنافسين الرئيسين في بطولة العالم وبقية الفرق الأخرى، التي تدخل البطولة من دون فرص كبيرة في الفوز.

وأشار موقع ف 1 أونلي الفرنسي، الثلاثاء، أنه ثبت أن القيود المالية لم تغيّر الوضع، نظراً إلى أن فريقاً واحداً يسيطر على هذا الموسم، بتألق سيارة مكلارين، وهي في طريقها للاحتفاظ ببطولة الصانعين، التي تُوجت بها في الموسم الماضي، بعد تنافس مع "فيراري"، إذ تتمتع بتقدم قوي يبلغ 333 نقطة، بينما من المقرر أيضاً أن يعود لقب السائقين إلى الفريق، الذي يتمتع سائقاه: الأسترالي أوسكار بياستري وزميله لاندو نوريس، بفارق مهم عن سائق "ريد بول"، الهولندي ماكس فيرستابن.

ويعتبر هاميلتون أن الأحداث، التي رافقت الموسم الحالي، تؤكد أن القيود لم تساعد في تقليص الفجوة بين الصانعين، باعتبار أن "مكلارين" تهيمن على البطولة، غير أنه توقع أن يتغير المشهد كثيراً في الموسم المقبل، من خلال تطبيق الخطط الجديدة، التي قد تساعد الفرق في تطوير السيارات بشكل يجعل الفجوة أقل، ولكن في ما يخص ما تبقى من مراحل في الموسم الحالي، سيبقى الوضع على حاله.

وتشهد منافسات "فورمولا 1" تعديلات متواصلة، في المواسم الأخيرة، من أجل رفع مستوى التنافس بين مختلف المشاركين، وذلك بعد أن بسط فريق ريد بول سيطرته، قبل أن يفرض فريق مكلارين واقعاً جديداً، منذ الموسم الماضي، ويحصد أفضل النتائج.