هاميلتون يسخر من فريق "ريد بول" ويؤكد ارتياحه مع فيراري

- لويس هاميلتون يسخر من فريق "ريد بول" بشكل مرح، مشيراً إلى استغرابه من رؤية شعارهم في جناح فريقه فيراري، ويؤكد شعوره بالراحة بعد انتقاله من مرسيدس. - صحيفة ذا صن توضح أن هاميلتون يسعى لتلطيف الأجواء بين السائقين، ويؤكد عدم وجود مشاكل مع إدارة فيراري، حيث بدأ يتأقلم مع الفريق الجديد بعد سنوات من النجاح مع مرسيدس. - هاميلتون يخطط للبقاء مع فيراري حتى نهاية عقده، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، ويهدف للعودة بقوة في الموسم القادم.

سخر سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، من غريمه فريق "ريد بول"، بعدما شاهد في الجناح الخاص بفريقه سترة تحمل شعار منافسيه، مشيراً إلى استغرابه الشديد من هذا الأمر، بالإضافة إلى تأكيده الشعور بالراحة في رحلته الجديدة، بعدما رحل عن فريقه السابق مرسيدس الألماني.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس، أن سخرية هاميلتون من فريق "ريد بول" جاءت على سبيل المزاح، لأن صاحب الأربعين عاماً يُريد تلطيف الأجواء المشحونة بين السائقين، ويعمل على إظهار روح المنافسة المرحة التي تعيشها الجماهير الرياضية المُحبة لرياضة السرعة، مُضيفة أن بطل العالم سبع مرات أكد أنه مرتاح حالياً مع فريق فيراري.

وتابعت أن هاميلتون يُصر على نفي جميع الشائعات والأخبار التي تتحدث عن وجود مشاكل مع إدارة فريق فيراري الإيطالي، لأن السائق البريطاني بدأ يتأقلم في رحلته الجديدة بعد السنوات الطويلة التي أمضاها مع فريق مرسيدس، واستطاع خلالها تحقيق العديد من الألقاب وحسم الكثير من السباقات في فورمولا 1، رغم البداية الصعبة في الموسم الحالي من سباقات فورمولا 1.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن هاميلتون بدأ يدرك طبيعة عمل فريق فيراري بعد البداية الصعبة في التأقلم، ويريد البقاء حتى نهاية عقده الذي يمتلك فيه بنداً خاصاً يجعل صاحب الأربعين عاماً يقوم بتجديده لمدة عام إضافي دون الحاجة إلى موافقة الإدارة، التي تعمل في الفترة الحالية على تلبية مطالب البريطاني، الذي يبدو مُصمماً على العودة بقوة في الموسم القادم لنسيان خيبة ما حدث معه هذا الموسم.