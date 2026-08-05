هاميلتون يروي حكاية تغلّبه على التنمر

- لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1، واجه التنمر منذ صغره بسبب جسده الصغير وتعليقات عنصرية، مما دفعه للانضمام إلى الكاراتيه في سن السادسة لتوجيه طاقته بشكل إيجابي. - هاميلتون يُعتبر أنجح سائق في تاريخ فورمولا 1، حيث حقق 106 انتصارات و104 انطلاقات من المركز الأول، وصعد 206 مرات إلى منصة التتويج منذ ظهوره الأول عام 2007. - بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق ماكلارين في عام 2002، ووازن بين دراسته وهواياته، بينما عمل والده في عدة وظائف لدعمه.

تحدث بطل العالم سبع مرات، سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، عن كيفية تعامله مع التنمر، قبل انطلاق مسيرته الاحترافية في سباقات فورمولا 1 مع بداية القرن الحالي، وتحديداً منذ ظهوره الأول عام 2007.

ويُعد هاميلتون أنجح سائق في تاريخ فورمولا 1 وفق الإحصائيات، لأنه حصد سبعة ألقاب وحقق 106 انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى منذ ظهوره الأول عام 2007، حيث تشمل هذه الإنجازات 104 انطلاقات من المركز الأول وصعد 206 مرات إلى منصة التتويج خلال 385 مشاركة مع فرق ماكلارين، ومرسيديس، وفيراري، وفق ما ذكرته مجلة "موتو سبورتس"، الأحد الماضي.

وتدرّج هاميلتون في مسيرته الاحترافية بجميع فئات البطولات الخاصة بسباقات السرعة، حتى وصل إلى فورمولا 1، عندما انضم إلى فريق ماكلارين في عام 2002، وكان عمره حينها 22 عاماً، لكنه عانى من التنمر والإساءات التي تعرّض لها، موضحاً بقوله: "لقد كنت هدفاً لهذه الفئة في المدرسة، لأنهم كانوا يتنمرون عليّ بسبب جسدي الصغير، مع تعليقاتهم العنصرية، لأنني طفل أسود".

وتابع هاميلتون: "لقد كانت رياضة الكاراتيه جزءاً مهماً جداً من حياتي. في الحقيقة، هناك تعلمتُ الكثير من الانضباط بفضلها، لأنني كنتُ مجرد طفل عادي مليء بالحيوية، وأقفز وأتسلق الأشجار في الحدائق، وكنتُ بحاجة إلى توجيه تلك الطاقة نحو شيء مفيد، وإلا لكنتُ انحرفتُ عن المسار الصحيح في البيئة التي نشأتُ فيها".

وختم هاميلتون تصريحاته: "طلبتُ الانضمام إلى الكاراتيه عندما كنتُ في السادسة من عمري بسبب تعرضي للتنمر، واستمر هذا التنمر لفترة طويلة، حتى المرحلة الابتدائية والثانوية، ثم اتجهت لاحقاً إلى الملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، وبدأت سباقات الكارتينغ في الفترة نفسها تقريباً (سن الثامنة)، وكنت أوازن بين دراستي وهوايتي وسباق الحلبات، ووالدي كان يعمل في عدة وظائف حتى يصرف عليّ".