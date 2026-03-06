هاميلتون يرفع سقف طموحاته رغم خيبة 2025... اللقب الثامن هدفه

- يطمح لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، لتحقيق لقبه الثامن في بطولة العالم لـ"فورمولا 1" لعام 2026، والانفراد بالرقم القياسي العالمي الذي يتقاسمه مع مايكل شوماخر، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها. - بعد موسم 2025 الكارثي، يركز هاميلتون على تحسين أدائه واستعادة الفرح في العمل، معتبراً أن التغيير في أساليب العمل والحفاظ على الحماس هما مفتاح النجاح. - المنافسة تشتد مع زميله شارل لوكلير والسائقين الآخرين مثل ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، بينما تعديلات سيارة فيراري قد تمنحه ميزة إضافية.

كشف سائق فريق فيراري، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، عن طموحاته في منافسات بطولة العالم لـ"فورمولا 1" لعام 2026. ويستهدف سائق مرسيدس سابقاً، الحصول على اللقب الثامن في مسيرته، والانفراد بالرقم القياسي العالمي، الذي يشترك فيه مع الألماني مايكل شوماخر، ولكن المهة ستكون صعبة بلا شك في رحلة تقليص الفارق عن بقية المنافسين.

ورغم أن هاميلتون واجه موسماً كارثياً في عام 2025، يطمح إلى التتويج في الموسم الجديد. ونقل موقع سبورتس أوتو الفرنسي، أمس الخميس، تصريحات هاميلتون قبل ضربة بداية الموسم الجديد، حيث قال: "كان هدفي العام الماضي الفوز ببطولة العالم مع فيراري، لكنني لم أتمكن من ذلك، هذا لا يعني أنني لا أستطيع. عليك أن تنظر إلى داخلك، وتراقب من حولك وأن تحافظ على حماسك، وأن تسأل نفسك أسئلة صعبة. هل أبذل ما يكفي؟ هل يمكنني أن أكون أفضل؟ هل يمكنني أن أكون ألطف؟ كيف أحتاج إلى تغيير أساليب عملي، نحتاج إلى استعادة الفرح. خلال عرض السيارة الجديدة، شعرت بسعادة غامرة كطفل صغير".

وأكد الموقع الفرنسي، أن هاميلتون يثق بقدرته على التتويج في بطولة العالم لهذا العام، رغم صعوبة الموقف، بما أن نتائجه في موسمه الأول مع فيراري كانت كارثية. كما أن المنافسة تبدو مشتعلة مع زميله شارل لوكلير، أو مع بقية السائقين خاصة الهولندي ماكس فيرستابن، الذي يطمح إلى التتويج الخامس في مسيرته، أو البريطاني لاندو نوريس، الذي سيدافع عن لقبه. وقد شهدت سيارة فيراري تعديلات عديدة، قد تساعد السائق البريطاني، على حصد نتائج أفضل في بطولة العالم.